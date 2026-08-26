ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దులో ఎలుగుబంటి కలకలం - రంగంలోకి అటవీశాఖ అధికారులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 4:45 PM IST
Bear Hulchul in Andhra - Odisha Border : ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దులో కోరాపుట్ జిల్లా గుణెయిపాడ వద్ద రెండు రోజులుగా ఎలుగుబంటి సంచరిస్తోంది. దీంతో స్థానిక ప్రజల తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నారు. ఎలుగుబంటి స్థానిక పాఠశాల వద్ద సంచరించడం చూశామని స్థానికులు తెలిపారు. దీంతో అటువైపు వెళ్లేందుకు జనం జంకుతున్నారు. సమీపంలో ఏపీకి చెందిన పలు గ్రామాల్లో తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది. ఒడిశాకు చెందిన అటవీశాఖ అధికారులకు ఈ విషయాన్ని స్థానిక ప్రజలు తెలియజేశారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన అటవీ శాఖ అధికారులు గ్రామాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఎలుగుబంటిని అదుపులోకి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: ఎలుగుబంటి దాడుల నుంచి తప్పించుకోవాలంటే అగ్గి ఒక్కటే మార్గం. నిప్పు చూపిస్తే అవి దూరంగా పారిపోతాయి. అడవి మార్గాల్లో వెళ్లేటప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్లకూడదు. చాలా మంది వీటిని చూసి చెట్లు ఎక్కుతుంటారు. కానీ అన్ని వేళలా అది సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఎలుగుబంట్లు చెట్లు ఎక్కుతాయి. నీటి వనరులు, పొదలు ఉన్న చోట చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
Bear Hulchul in Andhra - Odisha Border : ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దులో కోరాపుట్ జిల్లా గుణెయిపాడ వద్ద రెండు రోజులుగా ఎలుగుబంటి సంచరిస్తోంది. దీంతో స్థానిక ప్రజల తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నారు. ఎలుగుబంటి స్థానిక పాఠశాల వద్ద సంచరించడం చూశామని స్థానికులు తెలిపారు. దీంతో అటువైపు వెళ్లేందుకు జనం జంకుతున్నారు. సమీపంలో ఏపీకి చెందిన పలు గ్రామాల్లో తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది. ఒడిశాకు చెందిన అటవీశాఖ అధికారులకు ఈ విషయాన్ని స్థానిక ప్రజలు తెలియజేశారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన అటవీ శాఖ అధికారులు గ్రామాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఎలుగుబంటిని అదుపులోకి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: ఎలుగుబంటి దాడుల నుంచి తప్పించుకోవాలంటే అగ్గి ఒక్కటే మార్గం. నిప్పు చూపిస్తే అవి దూరంగా పారిపోతాయి. అడవి మార్గాల్లో వెళ్లేటప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్లకూడదు. చాలా మంది వీటిని చూసి చెట్లు ఎక్కుతుంటారు. కానీ అన్ని వేళలా అది సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఎలుగుబంట్లు చెట్లు ఎక్కుతాయి. నీటి వనరులు, పొదలు ఉన్న చోట చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.