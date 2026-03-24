రాయదుర్గంలో ఎలుగుబంటి హల్చల్ - బంధించిన అటవీ అధికారులు - BEAR HAL CHAL
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 10:17 AM IST
Bear Hulchul At Govt Junior College In Anantapur District: అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలోకి ఎలుగుబంటి చొరబడింది హల్చల్ చేసింది. దీంతో విద్యార్థులతో పాటు స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు తీవ్రంగా శ్రమించి చివరకు వలలో దానిని బంధించారు.
రాయదుర్గం డిప్యూటీ రేంజర్ ఆఫీసర్ దామోదరరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అధికారులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. అప్పటికే ఎలుగుబంటిని కళాశాల బాత్రూంలోకి వెళ్లింది. అధికారులు వల సహాయంతో ఎలుగుబంటిని బంధించారు. అనంతరం బోను తెప్పించి అటవీ ప్రాంతానికి తరలించారు. దీంతో పట్టణ ప్రజలు, విద్యార్థులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల క్రీడా మైదానంలోకి మార్నింగ్ వాక్కు వచ్చినవారు చీకట్లో ఎలుగుబంటిని గుర్తించారు. మనుషుల సంచారం కారణంగా ఎలుగుబంటి ముందుగా మోడల్ స్కూల్లోకి వెళ్లింది. అక్కడి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తమై దానిని తరిమివేశారు. అక్కడి నుంచి ఎలుగుబంటి ప్రాణ భయంతో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కాంపౌండ్లోకి దూకింది. స్థానికుల సమాచారం మేరకు పోలీసులు, అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలోకి వెళ్లి వల వేసి ఎలుగుబంటిని బంధించి అటవీ ప్రాంతంలో వదిలేశారు.
Bear Hulchul At Govt Junior College In Anantapur District: అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలోకి ఎలుగుబంటి చొరబడింది హల్చల్ చేసింది. దీంతో విద్యార్థులతో పాటు స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు తీవ్రంగా శ్రమించి చివరకు వలలో దానిని బంధించారు.
రాయదుర్గం డిప్యూటీ రేంజర్ ఆఫీసర్ దామోదరరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అధికారులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. అప్పటికే ఎలుగుబంటిని కళాశాల బాత్రూంలోకి వెళ్లింది. అధికారులు వల సహాయంతో ఎలుగుబంటిని బంధించారు. అనంతరం బోను తెప్పించి అటవీ ప్రాంతానికి తరలించారు. దీంతో పట్టణ ప్రజలు, విద్యార్థులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల క్రీడా మైదానంలోకి మార్నింగ్ వాక్కు వచ్చినవారు చీకట్లో ఎలుగుబంటిని గుర్తించారు. మనుషుల సంచారం కారణంగా ఎలుగుబంటి ముందుగా మోడల్ స్కూల్లోకి వెళ్లింది. అక్కడి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తమై దానిని తరిమివేశారు. అక్కడి నుంచి ఎలుగుబంటి ప్రాణ భయంతో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల కాంపౌండ్లోకి దూకింది. స్థానికుల సమాచారం మేరకు పోలీసులు, అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలోకి వెళ్లి వల వేసి ఎలుగుబంటిని బంధించి అటవీ ప్రాంతంలో వదిలేశారు.