తిరుమలలో ఎలుగుబంటి హల్చల్ - అటవీ ప్రాంతంలోకి మళ్లించిన అధికారులు - BEAR HULCHUL AT TIRUMALA GHAT
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 12:20 PM IST
Bear Hulchul At Tirumala Ghat: తిరుమలలో నిత్యం ఏదో ఒక ప్రాంతంలో జంతువులు కనిపిస్తున్నాయి. నడక దారి మార్గంలో ఇవి భక్తులకు కనిపించడం వల్ల వారు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనలు ఎన్నో జరిగాయి. తాజాగా తిరుపతి నుంచి తిరుమలకు వచ్చే ఘాట్ రోడ్డులో ఎలుగుబంటి హల్చల్ చేసింది. అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం నుంచి కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండే వినాయక ఆలయం వద్ద సంచరించింది. చెత్త కుండీలలో తినుబండారాలు కోసం వెతుకుతూ కనబడిన ఎలుగుబంటిని చూసిన భక్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఎలుగుబంటి సమాచారం తెలుసుకున్న అటవీశాఖ, విజిలెన్స్ అధికారులు సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని ఎలుగుబంటిని సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలోకి మళ్లించారు. నిత్యం భక్తులతో సందడిగా ఉండే తిరుమల ప్రాంతంలో చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు, పాములు తరచుగా కనిపించడంతో భక్తులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
అలిపిరి మెట్ల మార్గం, ఘాట్రోడ్ల పరిధిలో ఇటీవల చిరుత పులుల కదలికలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనార్థం కాలినడకన కొండకు చేరుకునే భక్తుల రక్షణకు టీటీడీ, అటవీశాఖ తీవ్ర కసరత్తు చేస్తున్నాయి. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత కెమెరాలు, అత్యాధునిక డ్రోన్లతో పహారా కాస్తోంది. ఈ ఆధునిక నిఘా నేత్రాలు వివిధ జంతువుల కదలికలను ఇట్టే పసిగట్టి వాటిని అటవీ ప్రాంతంలోకి తరిమేలా సహాయపడతాయి.
Bear Hulchul At Tirumala Ghat: తిరుమలలో నిత్యం ఏదో ఒక ప్రాంతంలో జంతువులు కనిపిస్తున్నాయి. నడక దారి మార్గంలో ఇవి భక్తులకు కనిపించడం వల్ల వారు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనలు ఎన్నో జరిగాయి. తాజాగా తిరుపతి నుంచి తిరుమలకు వచ్చే ఘాట్ రోడ్డులో ఎలుగుబంటి హల్చల్ చేసింది. అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం నుంచి కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండే వినాయక ఆలయం వద్ద సంచరించింది. చెత్త కుండీలలో తినుబండారాలు కోసం వెతుకుతూ కనబడిన ఎలుగుబంటిని చూసిన భక్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఎలుగుబంటి సమాచారం తెలుసుకున్న అటవీశాఖ, విజిలెన్స్ అధికారులు సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకొని ఎలుగుబంటిని సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలోకి మళ్లించారు. నిత్యం భక్తులతో సందడిగా ఉండే తిరుమల ప్రాంతంలో చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు, పాములు తరచుగా కనిపించడంతో భక్తులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
అలిపిరి మెట్ల మార్గం, ఘాట్రోడ్ల పరిధిలో ఇటీవల చిరుత పులుల కదలికలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనార్థం కాలినడకన కొండకు చేరుకునే భక్తుల రక్షణకు టీటీడీ, అటవీశాఖ తీవ్ర కసరత్తు చేస్తున్నాయి. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత కెమెరాలు, అత్యాధునిక డ్రోన్లతో పహారా కాస్తోంది. ఈ ఆధునిక నిఘా నేత్రాలు వివిధ జంతువుల కదలికలను ఇట్టే పసిగట్టి వాటిని అటవీ ప్రాంతంలోకి తరిమేలా సహాయపడతాయి.