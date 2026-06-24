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స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లకు చర్యలు: మంత్రి సవిత - BC PROTECTION ACT 2026

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స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 6:19 PM IST

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BC Protection Act 2026 : స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవిత వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వం బీసీలకు స్థానిక సంస్థల్లో 34 శాతం రిజర్వేషన్ల కల్పనకు ఏర్పాటు చేసిన రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా డెడికేటెడ్​ కమిషన్ వివిధ జిల్లాల్లో పర్యటిస్తోందన్నారు. నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీలో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

దేశంలోనే తొలిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బీసీల ఆత్మగౌరవం, రక్షణ, సామాజిక న్యాయం కోసం "బీసీ రక్షణ చట్టం-2026" చట్టం తీసుకొస్తుందని, ఈ చట్టం 138 బీసీ కులాలకు రక్షణ కల్పిస్తుందన్నారు. ఇప్పటికే బీసీ రక్షణ చట్టం తుది ముసాయిదా సిద్ధమైందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వానికి బీసీలే బ్యాక్ బోన్ అనే విధానంతో వారికి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నామని మంత్రి సవిత వెల్లడించారు. సమాజంలో సగానికిపైగా ఉన్న బీసీల అభ్యున్నతే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పని చేస్తున్నారని తెలిపారు. బీసీ బిడ్డలు ఉన్నత ఉద్యోగాలు సాధించాలన్న ఉద్దేశంతో సివిల్ సర్వీసెస్, డీఎస్సీ వంటి పోటీ పరీక్షలకు ఉచిత కోచింగ్ అందజేస్తున్నామన్నారు. త్వరలో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటించే మరో డీఎస్సీ ప్రకటన రాగానే ఉచిత కోచింగ్ ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. గ్రూప్-1, గ్రూప్-2 పరీక్షల కొసం ప్రత్యేకించి 3 బీసీ స్టడీ సర్కిళ్లను విశాఖపట్నం, అనంతపురం, తిరుపతిలలో ఏర్పాటుకు నిర్ణయించామన్నారు. ఆదరణ 3.0 అమలుకు రూ.1000 కోట్లతో శాశ్వత ఉపాధి కల్పించనున్నామన్నారు. ఇందుకోసం ఏయే ఆధునిక పరికరాలు కావాలో ఆయా కుల సంఘాల కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, ప్రతినిధుల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించామన్నారు. ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలోనూ బీసీ భవనం నిర్మించనున్నట్లు మంత్రి సవిత వెల్లడించారు.  

BC Protection Act 2026 : స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవిత వెల్లడించారు. కూటమి ప్రభుత్వం బీసీలకు స్థానిక సంస్థల్లో 34 శాతం రిజర్వేషన్ల కల్పనకు ఏర్పాటు చేసిన రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా డెడికేటెడ్​ కమిషన్ వివిధ జిల్లాల్లో పర్యటిస్తోందన్నారు. నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీలో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

దేశంలోనే తొలిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బీసీల ఆత్మగౌరవం, రక్షణ, సామాజిక న్యాయం కోసం "బీసీ రక్షణ చట్టం-2026" చట్టం తీసుకొస్తుందని, ఈ చట్టం 138 బీసీ కులాలకు రక్షణ కల్పిస్తుందన్నారు. ఇప్పటికే బీసీ రక్షణ చట్టం తుది ముసాయిదా సిద్ధమైందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వానికి బీసీలే బ్యాక్ బోన్ అనే విధానంతో వారికి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నామని మంత్రి సవిత వెల్లడించారు. సమాజంలో సగానికిపైగా ఉన్న బీసీల అభ్యున్నతే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పని చేస్తున్నారని తెలిపారు. బీసీ బిడ్డలు ఉన్నత ఉద్యోగాలు సాధించాలన్న ఉద్దేశంతో సివిల్ సర్వీసెస్, డీఎస్సీ వంటి పోటీ పరీక్షలకు ఉచిత కోచింగ్ అందజేస్తున్నామన్నారు. త్వరలో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటించే మరో డీఎస్సీ ప్రకటన రాగానే ఉచిత కోచింగ్ ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. గ్రూప్-1, గ్రూప్-2 పరీక్షల కొసం ప్రత్యేకించి 3 బీసీ స్టడీ సర్కిళ్లను విశాఖపట్నం, అనంతపురం, తిరుపతిలలో ఏర్పాటుకు నిర్ణయించామన్నారు. ఆదరణ 3.0 అమలుకు రూ.1000 కోట్లతో శాశ్వత ఉపాధి కల్పించనున్నామన్నారు. ఇందుకోసం ఏయే ఆధునిక పరికరాలు కావాలో ఆయా కుల సంఘాల కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, ప్రతినిధుల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించామన్నారు. ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలోనూ బీసీ భవనం నిర్మించనున్నట్లు మంత్రి సవిత వెల్లడించారు.  

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TAGGED:

BACKWARD CLASSES WELFARE AP
LOCAL BODIES BC RESERVATION AP
ANDHRA PRADESH BC WELFARE SCHEMES
RAJIV RANJAN MISHRA COMMISSION
BC PROTECTION ACT 2026

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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