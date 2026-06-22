ETV Bharat / Videos

LIVE : బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్‌ క్యాన్సర్‌ హాస్పిటల్‌ రజతోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - BASAVATARAKAM HOSPITAL HYDERABAD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
basavatarakam silver jubilee Hyderabad (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 6:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

basavatarakam Hospital silver jubilee Hyderabad LIVE : క్యాన్సర్‌ చికిత్సను సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభించిన బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్‌ క్యాన్సర్‌ హాస్పిటల్‌ అండ్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఎంతో మందికి సేవలు అందిస్తూ తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తోంది. మానవత్వం, సేవాభావంతో క్యాన్సర్‌ బాధితులకు అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందిస్తూ, దేశంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన ఈ బసవతారకం హాస్పిటల్ రజతోత్సవాలు గత ఏడాది ప్రారంభం కాగా, ముగింపు కార్యక్రమం నేడు హైదరాబాద్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీ నోవాటెల్‌లో నిర్వహిస్తున్నారు. బసవతారకం ఆసుపత్రి ఛైర్మన్, మేనేజింగ్‌ ట్రస్టీగా నందమూరి బాలకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా సహా తెలుగు రాష్ట్రాల మంత్రులు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, నారా, నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు, రామోజీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ సీహెచ్ కిరణ్, వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు, వైద్య నిపుణులు, దాతలు, ఆసుపత్రి సేవలతో అనుబంధం కలిగిన అతిథులు హాజరయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షిద్దాం.

basavatarakam Hospital silver jubilee Hyderabad LIVE : క్యాన్సర్‌ చికిత్సను సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభించిన బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్‌ క్యాన్సర్‌ హాస్పిటల్‌ అండ్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఎంతో మందికి సేవలు అందిస్తూ తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తోంది. మానవత్వం, సేవాభావంతో క్యాన్సర్‌ బాధితులకు అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందిస్తూ, దేశంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన ఈ బసవతారకం హాస్పిటల్ రజతోత్సవాలు గత ఏడాది ప్రారంభం కాగా, ముగింపు కార్యక్రమం నేడు హైదరాబాద్‌లోని హెచ్‌ఐసీసీ నోవాటెల్‌లో నిర్వహిస్తున్నారు. బసవతారకం ఆసుపత్రి ఛైర్మన్, మేనేజింగ్‌ ట్రస్టీగా నందమూరి బాలకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా సహా తెలుగు రాష్ట్రాల మంత్రులు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, నారా, నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు, రామోజీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ సీహెచ్ కిరణ్, వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు, వైద్య నిపుణులు, దాతలు, ఆసుపత్రి సేవలతో అనుబంధం కలిగిన అతిథులు హాజరయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

BASAVATARAKAM SILVER JUBILEE
బసవతారకం హాస్పిటల్‌ రజతోత్సవం
BASAVATARAKAM HOSPITAL LIVE
BASAVATARAKAM HOSPITAL HYDERABAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

INTERNATIONAL YOGA DAY

LIVE : దేశవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 21, 2026 at 6:54 AM IST
TG 20 LEAGUE CAPTAINS

LIVE : టీజీ-20 లీగ్ కెప్టెన్ల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 20, 2026 at 5:33 PM IST
INTERNATIONAL YOGA DAY LIVE

LIVE : సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో యోగ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 20, 2026 at 7:36 AM IST
ISB RAMOJI AUDITORIUM INAUGURATION

LIVE : ఐఎస్‌బీలో రామోజీ ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 19, 2026 at 6:01 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.