సముద్రం ఒడిలోకి బుజ్జి తాబేళ్లు - OLIVE RIDLEY TURTLE HATCHLINGS

ముద్రం ఒడిలోకి చేరిన బుజ్జి తాబేళ్లు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 4:36 PM IST

Collector Released Olive Ridley Turtle Hatchlings Into The Sea :  ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్ల పిల్లలను బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్​ వినోద్​కుమార్​ సముద్రంలోకి వదిలారు. సాధారణంగా ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్లు ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు గుడ్లు పెట్టడానికి వస్తాయి. పెట్టిన గుడ్లు సుమారు 45-65 రోజుల తర్వాత పొదిగి పిల్లలు ఇసుక నుంచి బయటకు వస్తాయి. ఇసుకపై పడే వెన్నెల కాంతి సహాయంతో ఈ చిన్న తాబేళ్లు తామంతట తామే సముద్రం వైపు ప్రయాణిస్తాయి. అటవీ శాఖ అధికారులు (Forest Department) ఈ పిల్లలను సేకరించి సురక్షితంగా సముద్రంలోకి వదులుతారు.  

అందులోనే భాగంగా బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ వాటిని సముద్రంలోకి వదిలారు.  వేటపాలెం మండలం రామాపురం బీచ్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ, ట్రి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సముద్ర తాబేళ్ల సంరక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆ చిన్న చిన్న తాబేళ్లు సముద్రంలోకి వెళ్లడం చూసిన వారందరూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

