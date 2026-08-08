బంజారాహిల్స్లో అగ్నిప్రమాదం - 11 మందిని రక్షించిన ఫైర్ సిబ్బంది - HYDERABAD FIRE ACCIDENT
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Published : August 8, 2026 at 1:47 PM IST
Fire Accident At Banjarahills : హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 10లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఓ భవనం సెల్లార్లో మంటలు చెలరేగాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, 4 ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. భవనంలో చిక్కుకున్న 11 మందిని కాపాడారు. సెల్లార్లో వైన్ షాప్ గోడౌన్ నిర్వహిస్తున్నట్లు అగ్నిమాపక సిబ్బంది తెలిపారు. మద్యం బాటిల్స్, వస్తువులు ఉన్నట్లు ఫైర్ అధికారులు గుర్తించారు. పొగ ఎక్కువగా రావడంతో సెల్లార్లోకి వెల్లడానికి ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వచ్చింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బంజారాహిల్స్ ప్రాంతంలో కాసేపు భయానక వాతావరణం నెలకొంది. చుట్టూ ఎత్తైనా వాణిజ్య భవనాలు ఉండటంతో అక్కడి పనిచేసే సిబ్బంది అంతా రోడ్లపైకి పరుగులు తీశారు. ప్రమాదం జరిగిన ఆరు అంతస్తుల భవనంలో కార్యకలాపాలు జరగకుండా, మొత్తం సిబ్బందిని బయటకు పంపించారు. ఓ న్యూస్ ఛానల్ పరికరాలు అన్నీ కాలిపోయాయని అక్కడి సిబ్బంది ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Fire Accident At Banjarahills : హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 10లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఓ భవనం సెల్లార్లో మంటలు చెలరేగాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, 4 ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. భవనంలో చిక్కుకున్న 11 మందిని కాపాడారు. సెల్లార్లో వైన్ షాప్ గోడౌన్ నిర్వహిస్తున్నట్లు అగ్నిమాపక సిబ్బంది తెలిపారు. మద్యం బాటిల్స్, వస్తువులు ఉన్నట్లు ఫైర్ అధికారులు గుర్తించారు. పొగ ఎక్కువగా రావడంతో సెల్లార్లోకి వెల్లడానికి ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వచ్చింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, ప్రమాదానికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బంజారాహిల్స్ ప్రాంతంలో కాసేపు భయానక వాతావరణం నెలకొంది. చుట్టూ ఎత్తైనా వాణిజ్య భవనాలు ఉండటంతో అక్కడి పనిచేసే సిబ్బంది అంతా రోడ్లపైకి పరుగులు తీశారు. ప్రమాదం జరిగిన ఆరు అంతస్తుల భవనంలో కార్యకలాపాలు జరగకుండా, మొత్తం సిబ్బందిని బయటకు పంపించారు. ఓ న్యూస్ ఛానల్ పరికరాలు అన్నీ కాలిపోయాయని అక్కడి సిబ్బంది ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.