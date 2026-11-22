ఆ నిర్ణయం దేశపౌరులకు మాత్రమే ఉంటుంది : బండి సంజయ్
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Published : November 22, 2026 at 3:50 PM IST
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణను (సర్) అడ్డుకొనే వాళ్లంతా దేశ ద్రోహులేనని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ విమర్శించారు. కరీంనగర్లోని గురుద్వార్లో ఎంపీలాడ్స్ నిధులతో నిర్మించిన 11 కేవీ సోలార్ ప్యానెల్ను సంజయ్ ప్రారంభించారు. ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రి, ఎంపీ సహా ఇతర ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎవరు ఉండాలనే నిర్ణయం దేశ పౌరులకు మాత్రమే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
రేపు (సోమవారం) మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ కరీంనగర్ వస్తున్నారని సంజయ్ వెల్లడించారు. సర్ విషయంలో దేశ ప్రజల మధ్య కాంగ్రెస్ విబేధాలు సృష్టిస్తోందని మండిపడ్డారు. ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియజేసేందుకే బీజేపీ దేశవ్యాప్తంగా 40 ప్రాంతాల్లో మహా పాదయాత్ర పేరిట ర్యాలీలు నిర్వహిస్తోందన్నారు. అందులో భాగంగా కరీంనగర్లో జరగబోయే మహాపాదయాత్ర చరిత్ర సృష్టించబోతోందన్నారు.
బీజేపీ జాతీయాధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ కరీంనగర్లో జరగనున్న మహా పాదయాత్రకు రానున్నారు. ఈ ర్యాలీలు దేశవ్యాప్తంగా చరిత్ర సృష్టించబోతున్నాయి. కార్యకర్తలు, నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి ఎస్ఐఆర్కు మద్దతు తెలపబోతున్నారు - బండి సంజయ్, కేంద్ర సహాయ మంత్రి
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణను (సర్) అడ్డుకొనే వాళ్లంతా దేశ ద్రోహులేనని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ విమర్శించారు. కరీంనగర్లోని గురుద్వార్లో ఎంపీలాడ్స్ నిధులతో నిర్మించిన 11 కేవీ సోలార్ ప్యానెల్ను సంజయ్ ప్రారంభించారు. ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రి, ఎంపీ సహా ఇతర ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎవరు ఉండాలనే నిర్ణయం దేశ పౌరులకు మాత్రమే ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
రేపు (సోమవారం) మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ కరీంనగర్ వస్తున్నారని సంజయ్ వెల్లడించారు. సర్ విషయంలో దేశ ప్రజల మధ్య కాంగ్రెస్ విబేధాలు సృష్టిస్తోందని మండిపడ్డారు. ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియజేసేందుకే బీజేపీ దేశవ్యాప్తంగా 40 ప్రాంతాల్లో మహా పాదయాత్ర పేరిట ర్యాలీలు నిర్వహిస్తోందన్నారు. అందులో భాగంగా కరీంనగర్లో జరగబోయే మహాపాదయాత్ర చరిత్ర సృష్టించబోతోందన్నారు.
బీజేపీ జాతీయాధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ కరీంనగర్లో జరగనున్న మహా పాదయాత్రకు రానున్నారు. ఈ ర్యాలీలు దేశవ్యాప్తంగా చరిత్ర సృష్టించబోతున్నాయి. కార్యకర్తలు, నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి ఎస్ఐఆర్కు మద్దతు తెలపబోతున్నారు - బండి సంజయ్, కేంద్ర సహాయ మంత్రి