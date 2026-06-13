స్వచ్ఛ పాఠశాల - తరగతి గదులను శుభ్రం చేసిన బండి సంజయ్ - BANDI SANJAY CLEAN SCHOOL CLASSES
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Published : June 13, 2026 at 2:16 PM IST
Bandi Sanjay Clean School Classes : ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోదీ పాలనకు 12 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా సిరిసిల్ల జిల్లాలోని కుసుమ రామయ్య జిల్లా ప్రజా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలను కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ సందర్శించారు. 'స్వచ్ఛ పాఠశాల'లో భాగంగా తరగతులను శుభ్రం చేశారు. మండలాల వారీగా పాఠశాలలన్నింటినీ శుభ్రం చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. తరగతి గదులను శుభ్రం చేయడంతో పాటు ముస్తాబు చేసి, మంచి వాతావరణాన్ని కల్పించాలని తెలిపారు. పాఠశాలలోని పదో తరగతి విద్యార్థులందరికీ తానే పరీక్ష ఫీజు చెల్లిస్తానని, పాఠశాలలో నెలకొన్న సమస్యలపైనా త్వరలోనే సమీక్ష నిర్వహించి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటానని బండి సంజయ్ వివరించారు.
నిన్న చిగురుమామిడి మండలంలోని రేకొండ జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలోనూ ఆయన 'టిఫిన్ బైఠక్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అనంతరం ఆటోలో చిగుగుమామిడి వరకు ప్రయాణించారు.
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Bandi Sanjay Clean School Classes : ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోదీ పాలనకు 12 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా సిరిసిల్ల జిల్లాలోని కుసుమ రామయ్య జిల్లా ప్రజా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలను కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ సందర్శించారు. 'స్వచ్ఛ పాఠశాల'లో భాగంగా తరగతులను శుభ్రం చేశారు. మండలాల వారీగా పాఠశాలలన్నింటినీ శుభ్రం చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. తరగతి గదులను శుభ్రం చేయడంతో పాటు ముస్తాబు చేసి, మంచి వాతావరణాన్ని కల్పించాలని తెలిపారు. పాఠశాలలోని పదో తరగతి విద్యార్థులందరికీ తానే పరీక్ష ఫీజు చెల్లిస్తానని, పాఠశాలలో నెలకొన్న సమస్యలపైనా త్వరలోనే సమీక్ష నిర్వహించి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటానని బండి సంజయ్ వివరించారు.
నిన్న చిగురుమామిడి మండలంలోని రేకొండ జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలోనూ ఆయన 'టిఫిన్ బైఠక్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అనంతరం ఆటోలో చిగుగుమామిడి వరకు ప్రయాణించారు.
ఆటోలో బండి సంజయ్ - మోదీ పాలన విజయాలపై ఆరా
ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలో భారీ చోరీ - రూ.కోటికి పైగా విలువైన సెల్ఫోన్ల అపహరణ