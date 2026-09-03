కాండం సిత్రం - అరటి గెల విచిత్రం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 7:55 PM IST
Banana Bunch From Stem : సాధారణంగా అరటి చెట్టు ఐదు లేదా ఆరు అడుగులు పెరిగిన తర్వాత ఆకుల మధ్యలో మొవ్వు వేసి గెలగా పెరగడం అందరికీ తెలిసిందే. కానీ తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం మండలం తాడిపర్రులో ఓ రైతు పొలంలో అరటి చెట్టు కాండంలోనే గెలకాసి పెరిగింది. గ్రామానికి చెందిన గారపాటి చిన్నారావు గత 30 సంవత్సరాలుగా అరటితోటలు పెంచుతున్నారు.
ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు అరటి చెట్టు పడిపోయినప్పుడు కాండం వరకు నరికేయడం సర్వసాధారణ విషయం. అదే మాదిరిగా ఇటీవల సంభవించిన ఈదురుగాలులకు చెట్టు పడిపోతే మూడు అడుగుల ఎత్తులో కాండం మినహాయించి మిగిలినదాన్ని నరికేశారు. అలా నరికిన కాండం నుంచి గెల పుట్టుకొచ్చింది. ఎటువంటి ఆకులు వేయకుండా గెల మాత్రం పుట్టుకురావడంతో పాటు కాయలు కూడా బలంగా కాయడం విశేషం.
అరుదుగా ఎక్కడైనా అరటి చెట్టు కాడ నుంచి మొవ్వు వేస్తే కొద్ది రోజులకు మాడిపోతాయని రైతులు చెబుతున్నారు. కానీ కాండం నుంచి గెల రావడంతో స్థానికులు దీనిని ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. ఉద్యానవనశాఖ అధికారులు సైతం ఇలా జరగడం చాలా అరుదని పేర్కొంటున్నారు. తాను వ్యవసాయం చేస్తున్నప్పటికీ ఎప్పుడూ ఇలాగా గెల వేయటం చూడలేదని రైతు చిన్నారావు తెలిపారు.
Banana Bunch From Stem : సాధారణంగా అరటి చెట్టు ఐదు లేదా ఆరు అడుగులు పెరిగిన తర్వాత ఆకుల మధ్యలో మొవ్వు వేసి గెలగా పెరగడం అందరికీ తెలిసిందే. కానీ తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం మండలం తాడిపర్రులో ఓ రైతు పొలంలో అరటి చెట్టు కాండంలోనే గెలకాసి పెరిగింది. గ్రామానికి చెందిన గారపాటి చిన్నారావు గత 30 సంవత్సరాలుగా అరటితోటలు పెంచుతున్నారు.
ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు అరటి చెట్టు పడిపోయినప్పుడు కాండం వరకు నరికేయడం సర్వసాధారణ విషయం. అదే మాదిరిగా ఇటీవల సంభవించిన ఈదురుగాలులకు చెట్టు పడిపోతే మూడు అడుగుల ఎత్తులో కాండం మినహాయించి మిగిలినదాన్ని నరికేశారు. అలా నరికిన కాండం నుంచి గెల పుట్టుకొచ్చింది. ఎటువంటి ఆకులు వేయకుండా గెల మాత్రం పుట్టుకురావడంతో పాటు కాయలు కూడా బలంగా కాయడం విశేషం.
అరుదుగా ఎక్కడైనా అరటి చెట్టు కాడ నుంచి మొవ్వు వేస్తే కొద్ది రోజులకు మాడిపోతాయని రైతులు చెబుతున్నారు. కానీ కాండం నుంచి గెల రావడంతో స్థానికులు దీనిని ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. ఉద్యానవనశాఖ అధికారులు సైతం ఇలా జరగడం చాలా అరుదని పేర్కొంటున్నారు. తాను వ్యవసాయం చేస్తున్నప్పటికీ ఎప్పుడూ ఇలాగా గెల వేయటం చూడలేదని రైతు చిన్నారావు తెలిపారు.