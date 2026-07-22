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బల్కంపేట శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ రథోత్సవం - అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభం - SRI RENUKA YELLAMMA FESTIVAL

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అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైన బల్కంపేట శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ రథోత్సవం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 9:39 PM IST

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Balkampet Sri Renuka Yellamma Rathotsavam Started : హైదరాబాద్ ప్రసిద్ధి బల్కంపేట శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ అమ్మవారి రథోత్సవం బుధవారం అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ముందుగా ఆలయంలో అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, సంప్రదాయబద్ధంగా గుమ్మడికాయ కొట్టి మంగళహారతులతో రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఆలయం నుంచి రథంపై ప్రతిష్ఠించి భక్తుల జయజయధ్వానాల మధ్య రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. రథోత్సవంలో సనత్‌నగర్ ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, సనత్‌నగర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్‌చార్జి డాక్టర్ కోట నీలిమ పాల్గొని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి రథాన్ని లాగారు. ఈ సందర్భంగా పోతరాజుల విన్యాసాలు, బోనాల ఊరేగింపు, డప్పుల మోతలు, తిరుమల డ్యాన్స్ బృందాల ప్రదర్శనలు, యువతీ యువకుల ఆటపాటలు, కోలాటాలు, వివిధ కళాకారుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. వేలాది మంది భక్తులు రథోత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా జూబ్లీహిల్స్ జోన్ డీసీపీ రమణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సుమారు 700 మంది పోలీసులతో పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

Balkampet Sri Renuka Yellamma Rathotsavam Started : హైదరాబాద్ ప్రసిద్ధి బల్కంపేట శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ–పోచమ్మ అమ్మవారి రథోత్సవం బుధవారం అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ముందుగా ఆలయంలో అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, సంప్రదాయబద్ధంగా గుమ్మడికాయ కొట్టి మంగళహారతులతో రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఆలయం నుంచి రథంపై ప్రతిష్ఠించి భక్తుల జయజయధ్వానాల మధ్య రథోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. రథోత్సవంలో సనత్‌నగర్ ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, సనత్‌నగర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్‌చార్జి డాక్టర్ కోట నీలిమ పాల్గొని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి రథాన్ని లాగారు. ఈ సందర్భంగా పోతరాజుల విన్యాసాలు, బోనాల ఊరేగింపు, డప్పుల మోతలు, తిరుమల డ్యాన్స్ బృందాల ప్రదర్శనలు, యువతీ యువకుల ఆటపాటలు, కోలాటాలు, వివిధ కళాకారుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. వేలాది మంది భక్తులు రథోత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా జూబ్లీహిల్స్ జోన్ డీసీపీ రమణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సుమారు 700 మంది పోలీసులతో పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

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TAGGED:

BALKAMPET SRI RENUKA YELLAMMA
RATHOTSAVAM BEGINS AT BALKAMPET
బల్కంపేట రథోత్సవం
SRI RENUKA YELLAMMA FESTIVAL
BALKAMPET RATHOTSAVAM

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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