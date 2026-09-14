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వినాయకుడి అనుగ్రహం ఉంటే వచ్చే ఏడాది బంగారు పల్లెంతో బాలాపూర్ లడ్డు : హనీ ఫుడ్స్ అధినేత

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సిద్ధమైన బాలాపూర్ లడ్డూ (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 7:44 PM IST

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Balapur Laddu Ready : బాలాపూర్ లడ్డు తయారీ పూర్తయి గణనాథుడు చెంతక బయలు దేరింది. 1994 నుంచి స్వామివారికి లడ్డును తయారు చేస్తున్న హనీ ఫుడ్స్ అధినేత ఉమామహేశ్వర్ రావు ఐదు రోజలపాటు మాలధారణలో ఉండి సిద్ధం చేశారు. పంచామృతాలతో పాటు అన్నిరకాల డ్రైఫ్రూట్స్​ను లడ్డూ తయారీలో వాడారు. ఏటికేడు లడ్డూ తయారీలో కొత్తదనం ఉండేలా చూస్తున్నట్లు ఉమామహేశ్వర్​ రావు చెప్పారు. ప్రతీ ఏడాది బాలాపూర్ వచ్చే భక్తులకు ఉచితంగా లడ్డులను పంచుతున్నామని తెలిపారు. 

గత పదేళ్లుగా వెండి గిన్నెతో లడ్డును స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నాం. స్వామి వారి అనుగ్రహం ఉంటే వచ్చే ఏడాది బంగారు పల్లెంతో లడ్డు పంపుతాం. స్వామి వారికి లడ్డు ప్రసాదం తయారు చేయడానికి నాకు నెల రోజులు సరిగ్గా నిద్రపట్టదు. నా ఆలోచనలు, డిజైన్లను ఎప్పటికప్పుడు మా టీంతో పంచుకుంటాను. లడ్డులో బాదం, పిస్తా, కాజు, కుంకుమ పువ్వు, పచ్చ కర్పూరం వాడుతాం. ప్రసాదాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా తయారు చేస్తాం 

 - ఉమామహేశ్వర్, హనీ ఫుడ్స్ అధినేత 

Balapur Laddu Ready : బాలాపూర్ లడ్డు తయారీ పూర్తయి గణనాథుడు చెంతక బయలు దేరింది. 1994 నుంచి స్వామివారికి లడ్డును తయారు చేస్తున్న హనీ ఫుడ్స్ అధినేత ఉమామహేశ్వర్ రావు ఐదు రోజలపాటు మాలధారణలో ఉండి సిద్ధం చేశారు. పంచామృతాలతో పాటు అన్నిరకాల డ్రైఫ్రూట్స్​ను లడ్డూ తయారీలో వాడారు. ఏటికేడు లడ్డూ తయారీలో కొత్తదనం ఉండేలా చూస్తున్నట్లు ఉమామహేశ్వర్​ రావు చెప్పారు. ప్రతీ ఏడాది బాలాపూర్ వచ్చే భక్తులకు ఉచితంగా లడ్డులను పంచుతున్నామని తెలిపారు. 

గత పదేళ్లుగా వెండి గిన్నెతో లడ్డును స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నాం. స్వామి వారి అనుగ్రహం ఉంటే వచ్చే ఏడాది బంగారు పల్లెంతో లడ్డు పంపుతాం. స్వామి వారికి లడ్డు ప్రసాదం తయారు చేయడానికి నాకు నెల రోజులు సరిగ్గా నిద్రపట్టదు. నా ఆలోచనలు, డిజైన్లను ఎప్పటికప్పుడు మా టీంతో పంచుకుంటాను. లడ్డులో బాదం, పిస్తా, కాజు, కుంకుమ పువ్వు, పచ్చ కర్పూరం వాడుతాం. ప్రసాదాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా తయారు చేస్తాం 

 - ఉమామహేశ్వర్, హనీ ఫుడ్స్ అధినేత 

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TAGGED:

BALAPUR LADDU
BALAPUR GANESH CELEBRATIONS
WHERE WAS BALAPUR LADDU PREPARED
బాలాపూర్ లడ్డు
BALAPUR LADDU READY

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