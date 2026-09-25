LIVE : బాలాపూర్ గణేశ్ శోభాయాత్ర - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : September 25, 2026 at 11:11 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 11:38 AM IST
Balapur Laddu Auction Live 2026 : ఖైరతాబాద్ గణేశుడి తర్వాత భాగ్యనగరంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేది బాలాపూర్ విఘ్నేశ్వరుడే. అందునా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపాటకు ఉన్న క్రేజే వేరు. లడ్డూను ఎవరు దక్కించుకుంటే వారింట సిరిసంపదలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే లంబదోరుడి లడ్డూ వేలం పాట కోసం సర్వత్రా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. 32 ఏళ్లుగా నిర్విఘ్నంగా లడ్డూవేలంపాటు సాగుతోంది. ఏటా లడ్డూ ధర పెరగడమే తప్ప తగ్గడం ఉండదు. అదే ఇక్కడి ప్రత్యేకత. అందుకే భక్తులంతా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపాట కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తుంటారు. 1994లో 450 రూపాయలతో మొదలైన లడ్డూ వేలం వందల, వేలు దాటి రికార్డు స్థాయిలో లక్షల ధర పలుకుతోంది. గతేడాది కర్మన్ఘాట్కు చెందిన లింగాల దశరథ్ గౌడ్ 35 లక్షలకు బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకోగా ఈ ఏడాది ఎవరికి దక్కుతుందో, ఎంత ధర పలుకుతుందోనని భక్తులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరంలానే ఈ ఏడాది కూడా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం పాట జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Balapur Laddu Auction Live 2026 : ఖైరతాబాద్ గణేశుడి తర్వాత భాగ్యనగరంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేది బాలాపూర్ విఘ్నేశ్వరుడే. అందునా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపాటకు ఉన్న క్రేజే వేరు. లడ్డూను ఎవరు దక్కించుకుంటే వారింట సిరిసంపదలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే లంబదోరుడి లడ్డూ వేలం పాట కోసం సర్వత్రా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. 32 ఏళ్లుగా నిర్విఘ్నంగా లడ్డూవేలంపాటు సాగుతోంది. ఏటా లడ్డూ ధర పెరగడమే తప్ప తగ్గడం ఉండదు. అదే ఇక్కడి ప్రత్యేకత. అందుకే భక్తులంతా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపాట కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తుంటారు. 1994లో 450 రూపాయలతో మొదలైన లడ్డూ వేలం వందల, వేలు దాటి రికార్డు స్థాయిలో లక్షల ధర పలుకుతోంది. గతేడాది కర్మన్ఘాట్కు చెందిన లింగాల దశరథ్ గౌడ్ 35 లక్షలకు బాలాపూర్ లడ్డూను దక్కించుకోగా ఈ ఏడాది ఎవరికి దక్కుతుందో, ఎంత ధర పలుకుతుందోనని భక్తులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరంలానే ఈ ఏడాది కూడా బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం పాట జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.