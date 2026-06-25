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అమరావతిలో బసవతారకం ఆసుపత్రి - నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన బాలకృష్ణ - BASAVATARAKAM HOSPITAL AMARAVATI

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అమరావతిలో నిర్మాణంలో ఉన్న బసవతారకం ఆసుపత్రిని పరిశీలించిన బాలకృష్ణ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 8:42 PM IST

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Balakrishna Inspected The Basavatarakam Hospital In Amaravati : అమరావతిలో నిర్మాణంలో ఉన్న బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి నిర్మాణ పనులను గురువారం సినీ నటుడు, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ " హైదరాబాద్‌లో బసవ తారకం ఆస్పత్రి విస్తరణ జరుగుతోంది. అమరావతిలో ఆస్పత్రి నిర్మాణ పనులు శర వేగంగా జరుగుతున్నాయి. జులైలో పుట్టింగ్ పనులు మొదలు అవుతాయి. ఇప్పుడు పునాది పనులతో పాటు తవ్వకం పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ రెండు బ్లాక్​లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఒకటి హాస్పటల్​ బ్లాక్​ రెండోది ఎమినిటీస్​ బ్లాక్​​. వీటితో పాటు చుట్టూ రోడ్లు కూడా శరవేగంగా నిర్మాణం అవుతున్నాయి. కార్మికులందరూ ఇది మాదనుకొని బాగా కష్టపడుతున్నారు. 2028 లోపు 500 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణం పూర్తవుతుంది. వర్షాకాలం పనులు కొంత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ధ్యేయంతోనే ఈ ఆసుపత్రిని నిర్మిస్తున్నాం" అని అన్నారు.

Balakrishna Inspected The Basavatarakam Hospital In Amaravati : అమరావతిలో నిర్మాణంలో ఉన్న బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి నిర్మాణ పనులను గురువారం సినీ నటుడు, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ " హైదరాబాద్‌లో బసవ తారకం ఆస్పత్రి విస్తరణ జరుగుతోంది. అమరావతిలో ఆస్పత్రి నిర్మాణ పనులు శర వేగంగా జరుగుతున్నాయి. జులైలో పుట్టింగ్ పనులు మొదలు అవుతాయి. ఇప్పుడు పునాది పనులతో పాటు తవ్వకం పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ రెండు బ్లాక్​లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ఒకటి హాస్పటల్​ బ్లాక్​ రెండోది ఎమినిటీస్​ బ్లాక్​​. వీటితో పాటు చుట్టూ రోడ్లు కూడా శరవేగంగా నిర్మాణం అవుతున్నాయి. కార్మికులందరూ ఇది మాదనుకొని బాగా కష్టపడుతున్నారు. 2028 లోపు 500 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణం పూర్తవుతుంది. వర్షాకాలం పనులు కొంత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ధ్యేయంతోనే ఈ ఆసుపత్రిని నిర్మిస్తున్నాం" అని అన్నారు.

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BALAKRISHNA HOSPITAL
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BASAVATARAKAM HOSPITAL AMARAVATI

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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