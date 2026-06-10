బాలకృష్ణ జన్మదినం - బసవతారకం ఆసుపత్రిలో కోలాహలం - BALAKRISHNA BIRTHDAY CELEBRATIONS
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Published : June 10, 2026 at 12:53 PM IST
Balakrishna Birthday Celebrations at Basavatarakam Hospital : వయసు అనేది తనకు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని సినీనటుడు బాలాకృష్ణ ఉద్ఘాటించారు. నేటితో ఆయన 66వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ప్రపంచంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులన్నీ పోయి ప్రజలందరూ సుభీక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. అనంతరం హాస్పిటల్ సిబ్బందితో కలిసి బాలయ్య కేక్ కట్ చేసి తన పుట్టిన రోజు జరుపుకున్నారు. ఈ నెల 22న బసవతారకం ఆస్పత్రి వ్యవస్థాపక దినోత్సంపై ఆయన మాట్లాడారు. బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేశ్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలను తెలిపారు. భోళాతనానికి ఆయన ప్రతిరూపమని అభివర్ణించారు. అభిమానుల పాలిట గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ అని, క్యాన్సర్ బాధితులకు సాంత్వన చేకూర్చే ఆపన్నహస్తం, హిందూపురం ప్రజావిజేత బాలా మామయ్య అని కొనియాడారు. ఆయన ఆయురారోగ్యాలతో వందేళ్లు వర్థిల్లాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నట్లుగా సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.
Balakrishna Birthday Celebrations at Basavatarakam Hospital : వయసు అనేది తనకు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని సినీనటుడు బాలాకృష్ణ ఉద్ఘాటించారు. నేటితో ఆయన 66వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ప్రపంచంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులన్నీ పోయి ప్రజలందరూ సుభీక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. అనంతరం హాస్పిటల్ సిబ్బందితో కలిసి బాలయ్య కేక్ కట్ చేసి తన పుట్టిన రోజు జరుపుకున్నారు. ఈ నెల 22న బసవతారకం ఆస్పత్రి వ్యవస్థాపక దినోత్సంపై ఆయన మాట్లాడారు. బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేశ్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలను తెలిపారు. భోళాతనానికి ఆయన ప్రతిరూపమని అభివర్ణించారు. అభిమానుల పాలిట గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ అని, క్యాన్సర్ బాధితులకు సాంత్వన చేకూర్చే ఆపన్నహస్తం, హిందూపురం ప్రజావిజేత బాలా మామయ్య అని కొనియాడారు. ఆయన ఆయురారోగ్యాలతో వందేళ్లు వర్థిల్లాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నట్లుగా సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.