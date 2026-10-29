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బహుదా నదికి పొటెత్తిన వరద - డ్రోన్ దృశ్యాలు వైరల్​

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బహుదా నది ఉగ్రరూపం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2026 at 9:04 PM IST

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Bahuda River Overflows : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో మూడు రోజులపాటు కురిసిన వర్షాలకు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం మండలం జలదిగ్బంధమైంది. ఒడిశాలోని బగలట్టి డ్యాం గేట్లు తెరవడంతో బాహుదా నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. దీంతో నీటి మట్టం పెరిగి సమీప గ్రామాలను వరద చుట్టుముట్టింది. ఈ క్రమంలో నీరు పద్మపురం గెడ్డలో కలిసి ఇనేసుపేట గ్రామాన్ని ముంచెత్తింది. అటు లొద్దపుట్టి, జగన్నాథపురంల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. మరోవైపు డొంకూరు, ఇనేసుపేట, తులసిగాం, ఈదుపురం, బొడ్డకాళి ప్రాంతాల్లోని వరిపొలాలు నీట మునిగియాయి.

ఈ క్రమంలో ఎస్​డీఆర్ఎఫ్​ బృందాలు లొద్దపుట్టిలో సహాయకచర్యలు చేపట్టారు. ఏడేళ్ల క్రితం నాటి తిత్లీ తుపాను పరిస్థితులు మరోసారి ఏర్పడటంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్, ఎస్పీ మహేశ్​రెడ్డి ముంపు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ఇనేసుపేట వద్ద వరద పరిస్థితిని పరిశీలించారు. అయితే ఇనేసుపేట, లొద్దపుట్టి సమీపంలోని 16వ నంబర్ చెన్నై-కోల్​కతా జాతీయ రహదారిపై నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో మిగతా ప్రభావిత గ్రామాలకు వెళ్లే వీలు లేక అక్కడి నుంచే వెనుదిరిగారు. మరోవైపు హైవేపై వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి.  తమకు సహాయం అందిచాలని జగన్నాథపురం, లొద్దపుట్టి, ఇనేసుపేట ప్రజలు అధికారులను వేడుకుంటున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన డ్రోన్ దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్​గా మారాయి.

Bahuda River Overflows : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో మూడు రోజులపాటు కురిసిన వర్షాలకు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురం మండలం జలదిగ్బంధమైంది. ఒడిశాలోని బగలట్టి డ్యాం గేట్లు తెరవడంతో బాహుదా నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. దీంతో నీటి మట్టం పెరిగి సమీప గ్రామాలను వరద చుట్టుముట్టింది. ఈ క్రమంలో నీరు పద్మపురం గెడ్డలో కలిసి ఇనేసుపేట గ్రామాన్ని ముంచెత్తింది. అటు లొద్దపుట్టి, జగన్నాథపురంల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. మరోవైపు డొంకూరు, ఇనేసుపేట, తులసిగాం, ఈదుపురం, బొడ్డకాళి ప్రాంతాల్లోని వరిపొలాలు నీట మునిగియాయి.

ఈ క్రమంలో ఎస్​డీఆర్ఎఫ్​ బృందాలు లొద్దపుట్టిలో సహాయకచర్యలు చేపట్టారు. ఏడేళ్ల క్రితం నాటి తిత్లీ తుపాను పరిస్థితులు మరోసారి ఏర్పడటంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్, ఎస్పీ మహేశ్​రెడ్డి ముంపు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ఇనేసుపేట వద్ద వరద పరిస్థితిని పరిశీలించారు. అయితే ఇనేసుపేట, లొద్దపుట్టి సమీపంలోని 16వ నంబర్ చెన్నై-కోల్​కతా జాతీయ రహదారిపై నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో మిగతా ప్రభావిత గ్రామాలకు వెళ్లే వీలు లేక అక్కడి నుంచే వెనుదిరిగారు. మరోవైపు హైవేపై వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి.  తమకు సహాయం అందిచాలని జగన్నాథపురం, లొద్దపుట్టి, ఇనేసుపేట ప్రజలు అధికారులను వేడుకుంటున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన డ్రోన్ దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్​గా మారాయి.

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TAGGED:

BAHUDA RIVER OVERFLOWS
FLOODWATER SUBMERGES NH 16
FLOODWATER SUBMERGES IN ICHCHAPURAM
BAHUDA IMPACT IN ICHCHAPURAM
RAINS IN SRIKAKULAM DISTRICT

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