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అల్లూరి జిల్లాలో బాహుబలి సీన్‌ - చిన్నారిని భుజంపై మోస్తూ వాగు దాటిన వ్యక్తి

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అల్లూరి జిల్లాలో బాహుబలి సీన్‌ - చిన్నారిని భుజంపై మోస్తూ వాగు దాటిన వ్యక్తి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 7:42 PM IST

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Baahubali Like Scene In Alluri : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో అల్లూరి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. అనంతగిరి మండలం లొంగపర్తి పంచాయతీ పరిధిలోని ఓనుకొండ గ్రామంలో ఒక వ్యక్తి  బాలికను భుజాలపై మోసుకుని ప్రమాదకరంగా వాగు దాటిన ఘటన సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయింది. ఈ సీన్​ బాహుబలి సినిమాలోని సన్నివేశాన్ని తలపిస్తోంది. వాగు దాటేందుకు ప్రభుత్వం వంతెన నిర్మించకపోవడంతో ప్రజలు ప్రతి వర్షాకాలంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, కూటమి ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను పట్టించుకుని శాశ్వత వంతెన నిర్మించాలని కోరుతున్నారు. వంతెన లేక ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నామని, తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి ప్రతి సంవత్సరం పునరావృతమవుతుండటంతో ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెరుగుతోంది. మరోవైపు ఇప్పటి వరకు వర్షాలు లేక వడలిపోతున్న ప్రత్తి, మిర్చి, కొబ్బరి, వరిపైర్లకు ఈ వర్షం ప్రాణం పోసిందని అన్నదాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Baahubali Like Scene In Alluri : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో అల్లూరి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. అనంతగిరి మండలం లొంగపర్తి పంచాయతీ పరిధిలోని ఓనుకొండ గ్రామంలో ఒక వ్యక్తి  బాలికను భుజాలపై మోసుకుని ప్రమాదకరంగా వాగు దాటిన ఘటన సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయింది. ఈ సీన్​ బాహుబలి సినిమాలోని సన్నివేశాన్ని తలపిస్తోంది. వాగు దాటేందుకు ప్రభుత్వం వంతెన నిర్మించకపోవడంతో ప్రజలు ప్రతి వర్షాకాలంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ, కూటమి ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను పట్టించుకుని శాశ్వత వంతెన నిర్మించాలని కోరుతున్నారు. వంతెన లేక ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నామని, తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి ప్రతి సంవత్సరం పునరావృతమవుతుండటంతో ప్రజల్లో అసంతృప్తి పెరుగుతోంది. మరోవైపు ఇప్పటి వరకు వర్షాలు లేక వడలిపోతున్న ప్రత్తి, మిర్చి, కొబ్బరి, వరిపైర్లకు ఈ వర్షం ప్రాణం పోసిందని అన్నదాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

ALLURI RAINS
ANANTHAGIRI STREAM
LONGAPARTI FLOOD
BRIDGE DEMAND ALLURI
BAAHUBALI LIKE SCENE IN ALLURI

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