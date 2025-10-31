ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ మంత్రిగా అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AZHARUDDIN OATH TAKING CEREMONY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 12:27 PM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 12:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Azharuddin oath taking ceremony Live : తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్‌లో మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ చేరారు. రాజ్‌భవన్‌లో అజారుద్దీన్​ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం, లేదా రేపు ఆయనకు మంత్రిత్వ శాఖ ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది. అజారుద్దీన్‌ను గవర్నర్‌ కోటాలో ఎమ్మెల్సీగా నియమించాలన్న మంత్రివర్గ సిఫారసు పెండింగ్‌లో ఉన్నందున, ఆరు నెలల్లో చట్ట సభలకు ఎన్నిక కావాల్సి ఉంది. మంత్రివర్గ విస్తరణ నిలిపివేయాలని బీజేపీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కాంగ్రెస్‌ మండిపడింది. 

మైనార్టీ నేత మంత్రి కాకుండా అడ్డుకుంటున్నారని విమర్శించింది. బీజేపీ ఫిర్యాదుపై కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు. మైనార్టీ సంక్షేమం, క్రీడలు, యువజన సర్వీసుల వంటి శాఖలు అజారుద్దీన్‌కు కేటాయిస్తారంటూ రాజకీయ వర్గాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. అజారుద్దీన్‌కు మంత్రిత్వ శాఖ కేటాయిస్తూనే, కొందరు మంత్రుల శాఖల్లో మార్పులు చేర్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే లేదా ఎమ్మెల్సీగా లేనందున ఆరు నెలల్లో రాష్ట్ర చట్ట సభలకు ఆయన ఎన్నిక కావలసి ఉంటుంది. రాజ్​భవన్​లో అజారుద్దీన్​ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Azharuddin oath taking ceremony Live : తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్‌లో మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ చేరారు. రాజ్‌భవన్‌లో అజారుద్దీన్​ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం, లేదా రేపు ఆయనకు మంత్రిత్వ శాఖ ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది. అజారుద్దీన్‌ను గవర్నర్‌ కోటాలో ఎమ్మెల్సీగా నియమించాలన్న మంత్రివర్గ సిఫారసు పెండింగ్‌లో ఉన్నందున, ఆరు నెలల్లో చట్ట సభలకు ఎన్నిక కావాల్సి ఉంది. మంత్రివర్గ విస్తరణ నిలిపివేయాలని బీజేపీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కాంగ్రెస్‌ మండిపడింది. 

మైనార్టీ నేత మంత్రి కాకుండా అడ్డుకుంటున్నారని విమర్శించింది. బీజేపీ ఫిర్యాదుపై కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు. మైనార్టీ సంక్షేమం, క్రీడలు, యువజన సర్వీసుల వంటి శాఖలు అజారుద్దీన్‌కు కేటాయిస్తారంటూ రాజకీయ వర్గాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. అజారుద్దీన్‌కు మంత్రిత్వ శాఖ కేటాయిస్తూనే, కొందరు మంత్రుల శాఖల్లో మార్పులు చేర్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే లేదా ఎమ్మెల్సీగా లేనందున ఆరు నెలల్లో రాష్ట్ర చట్ట సభలకు ఆయన ఎన్నిక కావలసి ఉంటుంది. రాజ్​భవన్​లో అజారుద్దీన్​ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : October 31, 2025 at 12:35 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AZHARUDDIN OATH TAKING CEREMONY
అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం
NEW MINISTER OATH TAKING CEREMONY
MOHAMMAD AZHARUDDIN LIVE
AZHARUDDIN OATH TAKING CEREMONY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Kurnool Bus Accident

LIVE : అగ్నికి ఆహుతైన ట్రావెల్స్ బస్సు - తాజా పరిస్థితిపై ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 24, 2025 at 7:20 AM IST
CM Revanth participates Stadium Inaugurated in Goshamahal

LIVE : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

October 21, 2025 at 10:18 AM IST
CM Revanth Presents Licenses to Surveyors

LIVE : శిల్పకళావేదికలో సర్వేయర్లకు లైసెన్స్​లు అందిస్తున్న సీఎం రేవంత్​

October 19, 2025 at 2:36 PM IST
CM Revanth

LIVE : రాజీవ్​గాంధీ సద్భావన యాత్ర సంస్మరణ సభలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

October 19, 2025 at 12:35 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

బోరింగ్ వ్యాయామాలతో విసిగెత్తిపోతున్నారా? - జుంబా డ్యాన్స్​తో ఫన్​ అండ్​ ఫిట్​నెస్​!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.