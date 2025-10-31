LIVE : తెలంగాణ మంత్రిగా అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AZHARUDDIN OATH TAKING CEREMONY
Published : October 31, 2025 at 12:27 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 12:35 PM IST
Azharuddin oath taking ceremony Live : తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్లో మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ చేరారు. రాజ్భవన్లో అజారుద్దీన్ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం, లేదా రేపు ఆయనకు మంత్రిత్వ శాఖ ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది. అజారుద్దీన్ను గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీగా నియమించాలన్న మంత్రివర్గ సిఫారసు పెండింగ్లో ఉన్నందున, ఆరు నెలల్లో చట్ట సభలకు ఎన్నిక కావాల్సి ఉంది. మంత్రివర్గ విస్తరణ నిలిపివేయాలని బీజేపీ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది.
మైనార్టీ నేత మంత్రి కాకుండా అడ్డుకుంటున్నారని విమర్శించింది. బీజేపీ ఫిర్యాదుపై కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు. మైనార్టీ సంక్షేమం, క్రీడలు, యువజన సర్వీసుల వంటి శాఖలు అజారుద్దీన్కు కేటాయిస్తారంటూ రాజకీయ వర్గాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. అజారుద్దీన్కు మంత్రిత్వ శాఖ కేటాయిస్తూనే, కొందరు మంత్రుల శాఖల్లో మార్పులు చేర్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే లేదా ఎమ్మెల్సీగా లేనందున ఆరు నెలల్లో రాష్ట్ర చట్ట సభలకు ఆయన ఎన్నిక కావలసి ఉంటుంది. రాజ్భవన్లో అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
