LIVE : ఎమ్మెల్సీలుగా అజారుద్దీన్, కోదండరాం ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AZHARUDDIN OATH CEREMONY LIVE
Published : April 27, 2026 at 12:09 PM IST
Azharuddin and Kodandaram Oath Ceremony Live : గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలుగా ప్రొఫెసర్ కోదండరాం, మంత్రి మహమ్మద్ అజారుద్దీన్లను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ఆదేశాల మేరకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ ఈ మేరకు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీంతో కోదండరాం, అజారుద్దీన్ల ప్రమాణ స్వీకారానికి శాసనమండలి ఛైర్మన్ కార్యాలయం ఏర్పాట్లు చేసింది. వీరిద్దరి చేత మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీలుగా ప్రమాణం చేయించారు.
గత కొన్నాళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న మంత్రి అజారుద్దీన్, కోదండరాంల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వాలకు ఇటీవల లైన్ క్లియర్ అయింది. ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వాల ఫైల్పై గవర్నర్ సంతకం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలపై ఆదివారం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఇప్పటికి మూడు సంవత్సరాలుగా గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలపై వివాదం కొనసాగింది. అయితే ఈ నెల 30లోగా ఎమ్మెల్సీ కాకపోతే అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి కోల్పోయేవారు.
Azharuddin and Kodandaram Oath Ceremony Live : గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలుగా ప్రొఫెసర్ కోదండరాం, మంత్రి మహమ్మద్ అజారుద్దీన్లను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ఆదేశాల మేరకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ ఈ మేరకు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీంతో కోదండరాం, అజారుద్దీన్ల ప్రమాణ స్వీకారానికి శాసనమండలి ఛైర్మన్ కార్యాలయం ఏర్పాట్లు చేసింది. వీరిద్దరి చేత మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీలుగా ప్రమాణం చేయించారు.
గత కొన్నాళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న మంత్రి అజారుద్దీన్, కోదండరాంల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వాలకు ఇటీవల లైన్ క్లియర్ అయింది. ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వాల ఫైల్పై గవర్నర్ సంతకం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలపై ఆదివారం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఇప్పటికి మూడు సంవత్సరాలుగా గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలపై వివాదం కొనసాగింది. అయితే ఈ నెల 30లోగా ఎమ్మెల్సీ కాకపోతే అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి కోల్పోయేవారు.