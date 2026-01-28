ETV Bharat / Videos

'ల్యాప్​టాప్‌తో పాటు లాఠీ పట్టాలి' - చంద్రబాబు స్ఫూర్తితో జాబ్​ సాధించిన అయ్యూరి బ్యూలా - STORY OF AYYURI BEULA

ల్యాప్​టాప్‌తో పాటు లాఠీ పట్టాలి - చంద్రబాబు స్ఫూర్తితో జాబ్​ సాధించిన అయ్యూరి బ్యూలా (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 8:01 PM IST

Ayyuri Beula Got Constable Job YUVA Story: అదొక మారుమూల కొండ ప్రాంతం. గ్రామంలో ఎలాంటి మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోయినప్పటికీ ప్రభుత్వ కొలువు సాధించాలనే లక్ష్యంతో అయ్యూరి బ్యూలా నిరంతరం సాధన చేసింది. యువత ల్యాప్‌ టాప్‌తో పాటు లాఠీ పట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో పోలీస్​ ఉద్యోగాలకు సిద్ధమయ్యానని ఆమె అన్నారు. బ్యూలా ఇటీవల విడుదల చేసిన కానిస్టేబుల్‌ ఫలితాల్లో​ కొలువు సాధించింది. ఈమె కడప జిల్లా టక్కోలి గ్రామానికి చెందిన యువతి. 9 నెలల శిక్షణలో సైబర్‌ నేరాలు అరికట్టేందుకు సాంకేతికపరమైన అంశాలు నేర్పిస్తారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు.

నాకు ఉద్యోగం రావడం సంతోషంగా ఉంది. మాది వ్యవసాయ కుటుంబం. పోలీస్​ ఉద్యోగం అంటేనే గ్రౌండ్​లో బాగా ప్రాక్టీస్​ ఉండాలి. నేను గ్రౌండ్​కి వెళ్లాలంటే 8 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేయాలి. ఈ విషయంలో మా అన్నయ నాకు చాలా సహాయం చేశాడు. స్టైపెండ్‌ పెంచినందుకు కూటమి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను. -అయ్యూరి బ్యూలా  

