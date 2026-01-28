'ల్యాప్టాప్తో పాటు లాఠీ పట్టాలి' - చంద్రబాబు స్ఫూర్తితో జాబ్ సాధించిన అయ్యూరి బ్యూలా - STORY OF AYYURI BEULA
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 8:01 PM IST
Ayyuri Beula Got Constable Job YUVA Story: అదొక మారుమూల కొండ ప్రాంతం. గ్రామంలో ఎలాంటి మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోయినప్పటికీ ప్రభుత్వ కొలువు సాధించాలనే లక్ష్యంతో అయ్యూరి బ్యూలా నిరంతరం సాధన చేసింది. యువత ల్యాప్ టాప్తో పాటు లాఠీ పట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో పోలీస్ ఉద్యోగాలకు సిద్ధమయ్యానని ఆమె అన్నారు. బ్యూలా ఇటీవల విడుదల చేసిన కానిస్టేబుల్ ఫలితాల్లో కొలువు సాధించింది. ఈమె కడప జిల్లా టక్కోలి గ్రామానికి చెందిన యువతి. 9 నెలల శిక్షణలో సైబర్ నేరాలు అరికట్టేందుకు సాంకేతికపరమైన అంశాలు నేర్పిస్తారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు.
నాకు ఉద్యోగం రావడం సంతోషంగా ఉంది. మాది వ్యవసాయ కుటుంబం. పోలీస్ ఉద్యోగం అంటేనే గ్రౌండ్లో బాగా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. నేను గ్రౌండ్కి వెళ్లాలంటే 8 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేయాలి. ఈ విషయంలో మా అన్నయ నాకు చాలా సహాయం చేశాడు. స్టైపెండ్ పెంచినందుకు కూటమి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను. -అయ్యూరి బ్యూలా
