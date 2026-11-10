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అయ్యప్ప శరణు ఘోష - వందలాది మంది భక్తుల పేటతుళ్లి

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అయ్యప్ప శరణు ఘోష - వందలాది మంది భక్తుల పేటతుళ్లి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2026 at 4:49 PM IST

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Ayyappa Sharanu Ghosha At AOB : ఆంధ్ర - ఒడిశా సరిహద్దులో గల లమతాపుత్ గ్రామంలో సోమవారం రాత్రి అయ్యప్ప శరణు ఘోషతో మారుమ్రోగింది. లమతాపుత్​కు చెందిన దీక్షాదారులు భారీ అంబలం పూజను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన శబరిమల సెట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ పూజలో సాయంత్రం అరకు, పాడేరు, ముంచంగిపుట్టు, పెదబయలు పాడువ, నందపూర్, పొట్టంగి, సిమిలిగుడ, కోరాపుట్, జోలాపుట్, జయపురం, నవరంగపూర్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి 500 మంది స్వాములు వచ్చి పేటతుళ్లి ఆడారు.

పూజలో వేలాది మంది భక్తులు : అనంతరం రాత్రి 7 గంటలకు మొదలైన పూజలో దీక్ష దారులతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఎముకలు కొరికే చలిలో దీక్షదారుల శరణు ఘోషతో మొత్తం ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. ఈ పూజలో దాదాపు 3 వేల మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు. భక్తులకు అన్నప్రసాద సేవ కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

Ayyappa Sharanu Ghosha At AOB : ఆంధ్ర - ఒడిశా సరిహద్దులో గల లమతాపుత్ గ్రామంలో సోమవారం రాత్రి అయ్యప్ప శరణు ఘోషతో మారుమ్రోగింది. లమతాపుత్​కు చెందిన దీక్షాదారులు భారీ అంబలం పూజను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన శబరిమల సెట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ పూజలో సాయంత్రం అరకు, పాడేరు, ముంచంగిపుట్టు, పెదబయలు పాడువ, నందపూర్, పొట్టంగి, సిమిలిగుడ, కోరాపుట్, జోలాపుట్, జయపురం, నవరంగపూర్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి 500 మంది స్వాములు వచ్చి పేటతుళ్లి ఆడారు.

పూజలో వేలాది మంది భక్తులు : అనంతరం రాత్రి 7 గంటలకు మొదలైన పూజలో దీక్ష దారులతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఎముకలు కొరికే చలిలో దీక్షదారుల శరణు ఘోషతో మొత్తం ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. ఈ పూజలో దాదాపు 3 వేల మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు. భక్తులకు అన్నప్రసాద సేవ కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

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TAGGED:

AYYAPPA SHARANU GHOSHA
AMBALAM POOJA
AYYAPPA DEVOTEES
PEDATULLI DANCE
AYYAPPA PADI POOJA

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