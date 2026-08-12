విశాఖలో అందుబాటులోకి హైజీన్ హెల్మెట్ - కేవలం రూ.89కే సేవలు - HELMET CLEANING MACHINE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 1:44 PM IST
Helmet Sanitization Machine in Visakhapatnam : ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణించేటప్పుడు ప్రాణాలను కాపాడే కవచం హెల్మెట్. ట్రాఫిక్ నిబంధనల ప్రకారం ఇది తప్పనిసరి. అయితే రోజంతా హెల్మెట్ ధరించడం వల్ల చెమట పట్టి, దుమ్ము చేరి తలలో బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. తద్వారా జుట్టు ఊడిపోయే సమస్య, చర్మ సమస్యలు వస్తున్నాయని ఎంతోమంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. ముఖ్యంగా విశాఖ వంటి నగరంలో సముద్ర తీర వాతావరణం, తీవ్రమైన తేమ కారణంగా ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టేందుకు నగరంలో సరికొత్త "హెల్మెట్ శానిటైజేషన్ మిషన్" అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.89 రూపాయలకే ఆటోమేటిక్ ఫాగింగ్, యూవీ టెక్నాలజీతో హెల్మెట్ను పూర్తిగా శానిటైజ్ చేసి, దుర్వాసనను పోగొడుతుంది. హైజీన్ హెల్మెట్ సేవలకు విశాఖ వాసుల నుండి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. దానివల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏమిటి? కేవలం 89 రూపాయలకే అందుబాటులో ఉన్న ఈ సేవలు ఎలా అందిస్తున్నారు? మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Helmet Sanitization Machine in Visakhapatnam : ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణించేటప్పుడు ప్రాణాలను కాపాడే కవచం హెల్మెట్. ట్రాఫిక్ నిబంధనల ప్రకారం ఇది తప్పనిసరి. అయితే రోజంతా హెల్మెట్ ధరించడం వల్ల చెమట పట్టి, దుమ్ము చేరి తలలో బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. తద్వారా జుట్టు ఊడిపోయే సమస్య, చర్మ సమస్యలు వస్తున్నాయని ఎంతోమంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. ముఖ్యంగా విశాఖ వంటి నగరంలో సముద్ర తీర వాతావరణం, తీవ్రమైన తేమ కారణంగా ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఈ ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టేందుకు నగరంలో సరికొత్త "హెల్మెట్ శానిటైజేషన్ మిషన్" అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేవలం రూ.89 రూపాయలకే ఆటోమేటిక్ ఫాగింగ్, యూవీ టెక్నాలజీతో హెల్మెట్ను పూర్తిగా శానిటైజ్ చేసి, దుర్వాసనను పోగొడుతుంది. హైజీన్ హెల్మెట్ సేవలకు విశాఖ వాసుల నుండి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. దానివల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏమిటి? కేవలం 89 రూపాయలకే అందుబాటులో ఉన్న ఈ సేవలు ఎలా అందిస్తున్నారు? మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.