ETV Bharat / Videos

మా తాతలు, ముత్తాతలు ఎన్నో తప్పులు చేశారు : రచయిత విజయేంద్రప్రసాద్ - VIJAYENDRA PRASAD APOLOGY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
మా తాతలు, ముత్తాతలు ఎన్నో తప్పులు చేశారు : రచయిత విజయేంద్రప్రసాద్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 18, 2026 at 2:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Author Vijayendra Prasad Apology : సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టినా తాను ఎప్పుడూ ఎవరికి అన్యాయంగానీ, తప్పుగా మాట్లాడలేదని ప్రముఖ సినీ రచయిత విజయేంద్రప్రసాద్ అన్నారు. తన తాతలు, ముత్తాతలు మాత్రం ఎన్నో తప్పులు చేశారన్న ఆయన ఆనాటి పరిస్థితులు గుర్తుచేసుకుని క్షమాపణలు కోరారు. హైదరాబాద్​లోని రవీంద్రభారతిలో అంబేడ్కర్, మాతా రాంబాయి స్మారక పురస్కారాల ప్రదానోత్సవం కన్నుల పండువగా జరిగింది. కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిధిగా హాజరైన విజయేంద్రప్రసాద్‌ తాను చిన్నప్పటి నుంచీ అంబేడ్కర్ వాదినని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అంబేడ్కర్‌పై  ఒక సినిమా కథ రాస్తున్నాని వెల్లడించారు. గద్దర్ సతీమణి విమల, మంత్రి వివేక్ సతీమణి సరోజ, ఐఆర్​టీఎస్ అధికారి భరత్ భూషణ్ సతీమణి నళిని తదితరులకు మాతా రాంబాయి అంబేడ్కర్ స్మారక పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు. మాతా రాంబాయి అంబేడ్కర్ సేవలను వక్తలు కొనియాడారు. ప్రజా యుద్ధనౌక గద్దర్​ పొడుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కాలమా అనే పాటను పాడి ఉత్సాహం నింపారు. దీంతో అందరు చప్పట్లు కొట్టారు.

Author Vijayendra Prasad Apology : సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టినా తాను ఎప్పుడూ ఎవరికి అన్యాయంగానీ, తప్పుగా మాట్లాడలేదని ప్రముఖ సినీ రచయిత విజయేంద్రప్రసాద్ అన్నారు. తన తాతలు, ముత్తాతలు మాత్రం ఎన్నో తప్పులు చేశారన్న ఆయన ఆనాటి పరిస్థితులు గుర్తుచేసుకుని క్షమాపణలు కోరారు. హైదరాబాద్​లోని రవీంద్రభారతిలో అంబేడ్కర్, మాతా రాంబాయి స్మారక పురస్కారాల ప్రదానోత్సవం కన్నుల పండువగా జరిగింది. కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిధిగా హాజరైన విజయేంద్రప్రసాద్‌ తాను చిన్నప్పటి నుంచీ అంబేడ్కర్ వాదినని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అంబేడ్కర్‌పై  ఒక సినిమా కథ రాస్తున్నాని వెల్లడించారు. గద్దర్ సతీమణి విమల, మంత్రి వివేక్ సతీమణి సరోజ, ఐఆర్​టీఎస్ అధికారి భరత్ భూషణ్ సతీమణి నళిని తదితరులకు మాతా రాంబాయి అంబేడ్కర్ స్మారక పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు. మాతా రాంబాయి అంబేడ్కర్ సేవలను వక్తలు కొనియాడారు. ప్రజా యుద్ధనౌక గద్దర్​ పొడుస్తున్న పొద్దు మీద నడుస్తున్న కాలమా అనే పాటను పాడి ఉత్సాహం నింపారు. దీంతో అందరు చప్పట్లు కొట్టారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

AUTHOR VIJAYENDRA PRASAD
MATA RAMBAI IN MEMORIAL AWARD
AUTHOR VIJAYENDRA PRASAD APOLOGY
విజయేంద్రప్రసాద్ క్షమాపణలు
VIJAYENDRA PRASAD APOLOGY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Trained Dogs Passing Out Parade In Hyderabad

ఈ శునకాలు చూస్తే వదలం - వాసన పడితే ఆగవు

February 17, 2026 at 4:26 PM IST
10,000 Mangroves Planted in Sundarbans

సుందర్​ బన్​లో కేసీఆర్​ పుట్టినరోజు వేడుకలు - 10వేల మొక్కలు నాటించిన సంతోష్

February 17, 2026 at 2:51 PM IST
Malla Reddy Stage Show At Shiv Ratri Event

సీఎం కావాలంటే ముందుగా జైలుకు వెళ్లాలి : మల్లారెడ్డితో మహాదేవుడు

February 16, 2026 at 4:20 PM IST
Peddapatnam Mahotsavam at Mallanna Temple

వైభవంగా కొమురవెళ్లి మల్లన్న స్వామి పెద్దపట్నం మహోత్సవం

February 16, 2026 at 12:48 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.