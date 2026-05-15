బోధన్ కోర్టు ఆవరణలో కలకలం - బండి పక్కకు తీయమన్నందుకు సిబ్బందిపై దాడి - BODHAN COURT PREMISES VIRAL VIDEO
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 15, 2026 at 1:10 PM IST
Bodhan Court Premises Viral Video : నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ కోర్టు ఆవరణలో జరిగిన దాడి కలకలం రేపింది. వాహనం పక్కకు తీయమన్నందుకు ఓ వ్యక్తి విచక్షణ కోల్పోయి ప్రభుత్వ విధుల్లో ఉన్న వ్యక్తిపై కోర్టు ఆవరణలోనే దాడికి తెగబడ్డాడు. ఈ ఘటనలోని దృశ్యాలన్నీ అక్కడి సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా నిజామాబాద్కి చెందిన సర్దార్ సింగ్ అనే వ్యక్తి బోధన్ కోర్టుకు వెళ్లాడు. అక్కడ తన వాహనాన్ని అడ్డంగా నిలిపివేయడంతో కోర్టు సిబ్బంది నరేందర్ వెంటనే ఆ వాహనాన్ని పక్కకు తీయాలని కోరారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం పెరిగి ఆ వ్యక్తి సిబ్బంది అని చూడకుండా అందరూ చూస్తుండగానే దాడికి పాల్పడ్డాడు. నిందితుడు సిబ్బందిని తోసివేస్తూ కొడుతున్న వీడియో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ విధులకు ఆటంకం కలిగించినందుకు బోధన్ పోలీసులు సర్దార్ సింగ్పై కేసు నమోదు చేసి, మేజిస్ట్రేట్ సాయి శివ ఎదుట హాజరు పరిచారు. విచారణ అనంతరం సర్దార్ సింగ్కు రిమాండ్ విధిస్తూ మేజిస్ట్రేట్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
Bodhan Court Premises Viral Video : నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ కోర్టు ఆవరణలో జరిగిన దాడి కలకలం రేపింది. వాహనం పక్కకు తీయమన్నందుకు ఓ వ్యక్తి విచక్షణ కోల్పోయి ప్రభుత్వ విధుల్లో ఉన్న వ్యక్తిపై కోర్టు ఆవరణలోనే దాడికి తెగబడ్డాడు. ఈ ఘటనలోని దృశ్యాలన్నీ అక్కడి సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా నిజామాబాద్కి చెందిన సర్దార్ సింగ్ అనే వ్యక్తి బోధన్ కోర్టుకు వెళ్లాడు. అక్కడ తన వాహనాన్ని అడ్డంగా నిలిపివేయడంతో కోర్టు సిబ్బంది నరేందర్ వెంటనే ఆ వాహనాన్ని పక్కకు తీయాలని కోరారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం పెరిగి ఆ వ్యక్తి సిబ్బంది అని చూడకుండా అందరూ చూస్తుండగానే దాడికి పాల్పడ్డాడు. నిందితుడు సిబ్బందిని తోసివేస్తూ కొడుతున్న వీడియో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ విధులకు ఆటంకం కలిగించినందుకు బోధన్ పోలీసులు సర్దార్ సింగ్పై కేసు నమోదు చేసి, మేజిస్ట్రేట్ సాయి శివ ఎదుట హాజరు పరిచారు. విచారణ అనంతరం సర్దార్ సింగ్కు రిమాండ్ విధిస్తూ మేజిస్ట్రేట్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.