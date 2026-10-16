వైరల్ వీడియో : దాండియా డ్యాన్స్తో 'రోబో చిచ్చా' సందడి
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Published : October 16, 2026 at 1:56 PM IST
'Robo Chicha' Dandiya Dance : కరీంనగర్ జిల్లా నగునూరు దుర్గాభవానీ ఆలయంలో నిర్వహించిన నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో డోబో రోబోటిక్స్కు చెందిన హ్యూమనాయిడ్ 'రోబో చిచ్చా' ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. సంప్రదాయ దాండియా దుస్తుల్లో వచ్చిన 'చిచ్చా' భక్తులతో కలిసి దాండియా నృత్యాలు చేస్తూ సందడి చేసింది. చిన్నారులు, యువత, మహిళలతో కలిసి రోబో డ్యాన్స్ చేస్తూ అందరినీ అలరించింది. దాండియా దుస్తుల్లో నృత్యాలు చేస్తున్న రోబోను చూసి భక్తులు ఎంతో ఆసక్తి కనబరిచారు. చిచ్చాతో ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకుంటూ సంబురపడ్డారు.
ఆధునిక రోబోటిక్స్ సాంకేతికతను భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలతో మేళవిస్తూ ఈ రోబోను తీర్చిదిద్దామని నిర్వాహకులు చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో, వివిధ సాంస్కృతిక వేడుకల్లో ఈ రోబో తన డాన్స్ స్టెప్పులతో విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటూ ప్రస్తుతం బాగా వైరల్ అవుతోంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అమ్మవార్లకు రోజుకో అలంకరణ చేస్తూ అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. భక్తుల రాకతో ఆలయాల్లో పండుగ సందడి నెలకొంది.
'Robo Chicha' Dandiya Dance : కరీంనగర్ జిల్లా నగునూరు దుర్గాభవానీ ఆలయంలో నిర్వహించిన నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో డోబో రోబోటిక్స్కు చెందిన హ్యూమనాయిడ్ 'రోబో చిచ్చా' ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. సంప్రదాయ దాండియా దుస్తుల్లో వచ్చిన 'చిచ్చా' భక్తులతో కలిసి దాండియా నృత్యాలు చేస్తూ సందడి చేసింది. చిన్నారులు, యువత, మహిళలతో కలిసి రోబో డ్యాన్స్ చేస్తూ అందరినీ అలరించింది. దాండియా దుస్తుల్లో నృత్యాలు చేస్తున్న రోబోను చూసి భక్తులు ఎంతో ఆసక్తి కనబరిచారు. చిచ్చాతో ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకుంటూ సంబురపడ్డారు.
ఆధునిక రోబోటిక్స్ సాంకేతికతను భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలతో మేళవిస్తూ ఈ రోబోను తీర్చిదిద్దామని నిర్వాహకులు చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో, వివిధ సాంస్కృతిక వేడుకల్లో ఈ రోబో తన డాన్స్ స్టెప్పులతో విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటూ ప్రస్తుతం బాగా వైరల్ అవుతోంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అమ్మవార్లకు రోజుకో అలంకరణ చేస్తూ అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. భక్తుల రాకతో ఆలయాల్లో పండుగ సందడి నెలకొంది.