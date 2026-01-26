ETV Bharat / Videos

LIVE: ఏపీ లోక్​భవన్​లో ఎట్​ హోమ్​ కార్యక్రమం - హాజరైన ప్రముఖులు - ప్రత్యక్షప్రసారం - AP AT HOME PROGRAMME LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
At Home Programme Hosted by Governor at Lok Bhavan LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 4:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

At Home Programme Hosted by Governor at Lok Bhavan LIVE: విజయవాడలోని లోక్‌భవన్‌లో ఎట్‌ హోమ్‌ కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యింది. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఏపీ గవర్నర్‌ ఆధ్వర్యంలో ఎట్‌ హోమ్‌ నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ గవర్నర్​కు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, కొల్లు రవీంద్ర, సవిత, రఘురామ, పల్లా శ్రీనివాస్‌, మాధవ్‌, జీవీ, యార్లగడ్డతోపాటు క్రీడాకారులు, జడ్జిలు, ఉన్నతాధికారులు సహా పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ రోజు ఉదయం ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. జాతీయ పతాకాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ ఆవిష్కరించారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్, స్పీకర్‌ అయ్యన్న పాత్రుడు, మంత్రులు లోకేశ్‌, అచ్చెన్నాయుడు, నారాయణ, కొల్లు రవీంద్ర తదితరులు హాజరయ్యారు. హైకోర్టు సమీపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మైదానంలో వేడుకలు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం లోక్‌భవన్‌లో ఎట్‌ హోమ్‌ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

At Home Programme Hosted by Governor at Lok Bhavan LIVE: విజయవాడలోని లోక్‌భవన్‌లో ఎట్‌ హోమ్‌ కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యింది. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఏపీ గవర్నర్‌ ఆధ్వర్యంలో ఎట్‌ హోమ్‌ నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ గవర్నర్​కు గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, కొల్లు రవీంద్ర, సవిత, రఘురామ, పల్లా శ్రీనివాస్‌, మాధవ్‌, జీవీ, యార్లగడ్డతోపాటు క్రీడాకారులు, జడ్జిలు, ఉన్నతాధికారులు సహా పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ రోజు ఉదయం ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. జాతీయ పతాకాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ ఆవిష్కరించారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్, స్పీకర్‌ అయ్యన్న పాత్రుడు, మంత్రులు లోకేశ్‌, అచ్చెన్నాయుడు, నారాయణ, కొల్లు రవీంద్ర తదితరులు హాజరయ్యారు. హైకోర్టు సమీపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మైదానంలో వేడుకలు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం లోక్‌భవన్‌లో ఎట్‌ హోమ్‌ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

AT HOME PROGRAM LIVE
AT HOME LOK BHAVAN LIVE
REPUBLIC CELEBRATION
REPUBLIC CELEBRATION IN VIJAYAWADA
AP AT HOME PROGRAMME LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Republic Day Celebrations Delhi Live

Live: దిల్లీలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 26, 2026 at 10:11 AM IST
Republic Day Celebrations in Amaravati

Live: రాజధాని అమరావతిలో గణతంత్ర వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 26, 2026 at 8:55 AM IST
Ratha Saptami Celebrations in Tirumala Live

LIVE : తిరుమలలో రథసప్తమి వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 25, 2026 at 7:11 AM IST
CM Chandrababu

LIVE: నగరిలో ప్రజావేదిక కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 24, 2026 at 12:30 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.