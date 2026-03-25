ఉదయం మంచు - మధ్యాహ్నం ఎండ - రాత్రి వర్షం - పాడేరులో ఆకట్టుకున్న ప్రకృతి దృశ్యాలు - THREE SEASONS AT ONCE IN PADERU

పాడేరులో ఒకే రోజు మూడు కాలాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 12:56 PM IST

Three Seasons At Once in Paderu : అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో నివసిస్తున్న ప్రజలకు ఒక అపురూపమైన అనుభవం లభించింది. అక్కడ ఒకే రోజులో మూడు వాతావరణాలను నేరుగా అనుభవించవచ్చు. ఉదయం పొగమంచు గాఢంగా చుట్టుపక్కల విస్తరించి, తెల్లటి మేఘాల్లా పరిసరాలను కప్పుతుందనిపిస్తుంది. ఆ వాతావరణంలో నడుస్తున్నప్పుడు, అచ్చు మేఘాల మధ్యలో నడుస్తున్నట్లుగా  అనుభూతి కలుగుతుంది. మధ్యాహ్నం సూర్యుడు తన కాంతిని విరబూసి వేసవి ఉష్ణతను అనుభవానికి తీసుకువస్తాడు. వేడితో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు, రాత్రి భారీ వర్షంతో పాటు వడగళ్ల వాన కూడా కురుస్తూ మట్టి వాసనతో మనసును ప్రశాంతంగా చేస్తుంది. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన వాతావరణం స్థానిక ప్రజల్లో ఉత్సాహం, ఆనందాన్ని నింపుతూ, ప్రకృతి ప్రేమికులకు  సంతోషాన్ని అందిస్తుంది. ఇలాంటి అరుదైన వాతావరణ సన్నివేశాలు కళ్లకు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తూ, ప్రకృతిపై ప్రేమను మరింత పెంపొందిస్తాయి. ఇలాంటి సన్నివేశాలు చాలా అరుదుగా కళ్లకు కనిపిస్తాయి. 

ఇలాంటి కథనాలు

7 JOBS In Group 2

క్రీడల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా - ఇప్పుడు 7 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన షేక్‌ సమీర్‌

March 25, 2026 at 2:06 PM IST
YS Sharmila Comments Over Arcelor Mittal Steel Plant in AP

ఆర్సెలార్‌ మిత్తల్‌కి కల్పించిన రాయితీలు విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌కు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు: వైఎస్​ షర్మిల

March 24, 2026 at 7:53 PM IST
Nara Bhuvaneswari on visit to Kuppam Constituency

మహిళలు ఉపాధి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి - స్వశక్తితో ఎదగాలి: నారా భువనేశ్వరి

March 24, 2026 at 7:44 PM IST
Youth Doing Bike Stunts

బైకులపై ప్రమాదకరంగా స్టంట్లు - చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవన్న పోలీసులు

March 24, 2026 at 6:51 PM IST

