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ట్రాఫిక్​ కష్టాల నుంచి బయటపడేందుకు 'అస్త్రం' - మహిళల భద్రతతో పాటు 13 రకాల సేవలు - అస్త్రం సిటిజన్ యాప్

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వాహనదారుల కోసం "అస్త్రం" యాప్‌ - మహిళల భద్రతతో పాటు 13 రకాల సేవలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 3:54 PM IST

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Astram Citizen App for Traffic : మీరు ట్రాఫిక్​లో ఇరుక్కుపోయారా ? మీరు వెళ్లే మార్గంలో ట్రాఫిక్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే 'అస్త్రం' సిటిజన్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి. మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం లభిస్తుంది. నగరంలో ట్రాఫిక్​ను నియంత్రించి ప్రయాణికుల కష్టాలను తీర్చేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు నూతన యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. త్వరలో సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా అస్త్రం యాప్​ను ప్రారంభించనున్నారు. 

యాప్​లో మహిళల భద్రతతో పాటు 13 రకాల సేవలను అందిస్తున్నామని విజయవాడ ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శ్రీ వేద తెలిపారు. అస్త్రం సిటిజన్​ యాప్​లో ట్రాఫిక్​కు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. నగరంలోని కీలక ప్రాంతాల్లో వాహన రద్దీ, ట్రాఫిక్ జామ్​లకు సంబంధించి అలెర్ట్​లకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందిస్తుందని ఏసీపీ శ్రీ వేద తెలియజేశారు. ఇప్పటివరకు మై రూట్స్, మ్యాప్, ట్రాక్‌ మై ఆటో, మై రూట్స్, వై యామ్‌ ఐ స్టక్‌ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరించారు.  

Astram Citizen App for Traffic : మీరు ట్రాఫిక్​లో ఇరుక్కుపోయారా ? మీరు వెళ్లే మార్గంలో ట్రాఫిక్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే 'అస్త్రం' సిటిజన్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి. మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం లభిస్తుంది. నగరంలో ట్రాఫిక్​ను నియంత్రించి ప్రయాణికుల కష్టాలను తీర్చేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు నూతన యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. త్వరలో సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా అస్త్రం యాప్​ను ప్రారంభించనున్నారు. 

యాప్​లో మహిళల భద్రతతో పాటు 13 రకాల సేవలను అందిస్తున్నామని విజయవాడ ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శ్రీ వేద తెలిపారు. అస్త్రం సిటిజన్​ యాప్​లో ట్రాఫిక్​కు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. నగరంలోని కీలక ప్రాంతాల్లో వాహన రద్దీ, ట్రాఫిక్ జామ్​లకు సంబంధించి అలెర్ట్​లకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందిస్తుందని ఏసీపీ శ్రీ వేద తెలియజేశారు. ఇప్పటివరకు మై రూట్స్, మ్యాప్, ట్రాక్‌ మై ఆటో, మై రూట్స్, వై యామ్‌ ఐ స్టక్‌ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరించారు.  

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ASTRAM CITIZEN APP
INTERVIEW WITH ACP SRI VEDA
ASTRAM APP FOR VIJAYAWADA TRAFFIC
అస్త్రం సిటిజన్ యాప్
VIJAYAWADA TRAFFIC ACP SRI VEDA

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

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