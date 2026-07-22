ట్రాఫిక్ కష్టాల నుంచి బయటపడేందుకు 'అస్త్రం' - మహిళల భద్రతతో పాటు 13 రకాల సేవలు - అస్త్రం సిటిజన్ యాప్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 3:54 PM IST
Astram Citizen App for Traffic : మీరు ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుపోయారా ? మీరు వెళ్లే మార్గంలో ట్రాఫిక్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే 'అస్త్రం' సిటిజన్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి. మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం లభిస్తుంది. నగరంలో ట్రాఫిక్ను నియంత్రించి ప్రయాణికుల కష్టాలను తీర్చేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు నూతన యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. త్వరలో సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా అస్త్రం యాప్ను ప్రారంభించనున్నారు.
యాప్లో మహిళల భద్రతతో పాటు 13 రకాల సేవలను అందిస్తున్నామని విజయవాడ ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శ్రీ వేద తెలిపారు. అస్త్రం సిటిజన్ యాప్లో ట్రాఫిక్కు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. నగరంలోని కీలక ప్రాంతాల్లో వాహన రద్దీ, ట్రాఫిక్ జామ్లకు సంబంధించి అలెర్ట్లకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందిస్తుందని ఏసీపీ శ్రీ వేద తెలియజేశారు. ఇప్పటివరకు మై రూట్స్, మ్యాప్, ట్రాక్ మై ఆటో, మై రూట్స్, వై యామ్ ఐ స్టక్ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరించారు.
Astram Citizen App for Traffic : మీరు ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుపోయారా ? మీరు వెళ్లే మార్గంలో ట్రాఫిక్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే 'అస్త్రం' సిటిజన్ యాప్ ఓపెన్ చేయండి. మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం లభిస్తుంది. నగరంలో ట్రాఫిక్ను నియంత్రించి ప్రయాణికుల కష్టాలను తీర్చేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు నూతన యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. త్వరలో సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా అస్త్రం యాప్ను ప్రారంభించనున్నారు.
యాప్లో మహిళల భద్రతతో పాటు 13 రకాల సేవలను అందిస్తున్నామని విజయవాడ ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శ్రీ వేద తెలిపారు. అస్త్రం సిటిజన్ యాప్లో ట్రాఫిక్కు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. నగరంలోని కీలక ప్రాంతాల్లో వాహన రద్దీ, ట్రాఫిక్ జామ్లకు సంబంధించి అలెర్ట్లకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందిస్తుందని ఏసీపీ శ్రీ వేద తెలియజేశారు. ఇప్పటివరకు మై రూట్స్, మ్యాప్, ట్రాక్ మై ఆటో, మై రూట్స్, వై యామ్ ఐ స్టక్ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరించారు.