LIVE : తెలంగాణ శాసన సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SHASANA SABHA LIVE
Published : March 17, 2026 at 10:05 AM IST
Legislative Assembly Budget Sessions Live : గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై నేడు అసెంబ్లీలో చర్చ జరుగుతుంది. ఈ తీర్మానాన్ని ఎమ్మెల్యే బాలు నాయిక్ ప్రవేశపెట్టగా, ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస దీనిని బలపరిచారు. రెండో రోజు కొనసాగుతున్న తెలంగాణ శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో మొదట బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల నివేదికను సభ నాయకుడు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి టేబుల్పై ఉంచారు.
ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్కు చెందిన 2015 నుంచి 2023 వరకు ఉన్న పలు సంవత్సరాల వార్షిక నివేదికలను సభ ముందు ప్రవేశపెట్టారు. అదే విధంగా ఐటీ, ఇండస్ట్రీస్ శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు తెలంగాణ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ 2021-22 సంవత్సరానికి సంబంధించిన 8వ వార్షిక నివేదికను సభ టేబుల్పై ఉంచారు. అలాగే తెలంగాణ స్టేట్ లెదర్ డెవలప్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ 2018-2019 సంవత్సరానికి సంబంధించిన 4వ వార్షిక నివేదిక, ఖాతాలను కూడా పెట్టారు. శాసన సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం
