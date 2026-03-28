LIVE: శాసనసభలో రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి ఖరారుకు తీర్మానం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ASSEMBLY SESSION LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 11:03 AM IST
Assembly Session About Legal Status for Capital Amaravati LIVE: రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరేందుకు శాసనసభ నేడు సమావేశమయ్యింది. సభలో విభజన చట్టంలో సవరణ చేయాలని తీర్మానం చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్తో పాటు 20 మంది ప్రసంగించే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతి ఖరారుకు తీర్మానం చేయడమే ప్రధాన ఏజెండాగా ప్రభుత్వం నేడు ప్రత్యేకంగా శాసనసభ సమావేశం నిర్వహించనుంది. విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ 5లోని సబ్సెక్షన్ 2లో ‘ఎట్ అమరావతి ’ అన్న పదాన్ని చేర్చాలని తీర్మానం చేస్తారు. రాజధానిగా అమరావతి పేరుని గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. ఈనాడు గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్ రామోజీరావు అమరావతి పై పరిశోధన చేసి, అదే పేరు ఉత్తమమని ప్రభుత్వానికి సూచించారు. ఆయన సూచనను పరిగణనలోకి తీసుకున్న నాటి ప్రభుత్వం 2015 ఏప్రిల్ 1న జరిగిన కేబినెట్ భేటీలో రాజధానికి అమరావతి పేరుని అధికారికంగా ఖరారు చేసింది.
