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రైలు పైకెక్కి రేణిగుంట స్టేషన్‌లో వ్యక్తి హంగామా

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రైలు పైకెక్కి రేణిగుంట స్టేషన్‌లో వ్యక్తి హంగామా (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 2:56 PM IST

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Assam Man Created Drama In Renigunta Railway Station : తిరుపతి జిల్లాలోని రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్‌లో ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరించి గందరగోళం సృష్టించాడు. అతను పాదచారుల ఓవర్‌బ్రిడ్జిపైకి ఎక్కి, అక్కడున్న వారిని భయాందోళనలకు గురిచేశాడు. ఆ తర్వాత అతను ఒక రైలుపైకి ఎక్కి, పైనున్న హై-టెన్షన్ విద్యుత్ తీగలను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. రైల్వే అధికారులు వెంటనే స్పందించి విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశారు. అనంతరం, పలువురు రైలుపైకి ఎక్కి అతడిని కిందకు దించేందుకు ప్రయత్నించారు. అతను కింద పడిపోబోతుండగా, ఆర్పీఎఫ్, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఒక రక్షణ వలయాన్ని ఉపయోగించి అతడిని రక్షించారు. అతను సురక్షితంగా బయటపడటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటన కారణంగా గంటసేపు రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా, అతను అస్సాం వాసి అని గుర్తించారు. ఆ వ్యక్తి కిందకు దిగిన అనంతరం కొద్దిసేపటికే రైలు సేవలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి.

Assam Man Created Drama In Renigunta Railway Station : తిరుపతి జిల్లాలోని రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్‌లో ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బెదిరించి గందరగోళం సృష్టించాడు. అతను పాదచారుల ఓవర్‌బ్రిడ్జిపైకి ఎక్కి, అక్కడున్న వారిని భయాందోళనలకు గురిచేశాడు. ఆ తర్వాత అతను ఒక రైలుపైకి ఎక్కి, పైనున్న హై-టెన్షన్ విద్యుత్ తీగలను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. రైల్వే అధికారులు వెంటనే స్పందించి విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశారు. అనంతరం, పలువురు రైలుపైకి ఎక్కి అతడిని కిందకు దించేందుకు ప్రయత్నించారు. అతను కింద పడిపోబోతుండగా, ఆర్పీఎఫ్, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఒక రక్షణ వలయాన్ని ఉపయోగించి అతడిని రక్షించారు. అతను సురక్షితంగా బయటపడటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటన కారణంగా గంటసేపు రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా, అతను అస్సాం వాసి అని గుర్తించారు. ఆ వ్యక్తి కిందకు దిగిన అనంతరం కొద్దిసేపటికే రైలు సేవలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి.

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TAGGED:

HIGH TENSION IN RENIGUNTA
RENIGUNTA RAILWAY STATION
ASSAM MAN CREATED DRAMA
రేణిగుంట రైల్వే స్టేషన్‌లో హల్​చల్​
HIGH DRAMA IN RAILWAY STATION

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