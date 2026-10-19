LIVE : తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - అశ్వవాహనంపై శ్రీవారు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 19, 2026 at 7:08 PM IST
Ashwa Vahana Seva during Srivari Brahmotsavams at Tirumala : తిరుమలలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. మలయప్పస్వామి శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా ఉభయదేవేరులతో అశ్వవాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను దర్శనమిస్తున్నారు. మంగళవాయిద్యాల నడుమ అశ్వవాహన సేవ కన్నులపండువగా సాగింది. స్వామిని దర్శించుకునేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. క్షీరసాగర మదనం సమయంలో అశ్వం అవిర్బవించి దేవేంద్రుని ఆధీనంలో ఉంటుందని, ఈ వాహనంపై స్వామి వారు క్షత్రియ లక్షణాలు కలిగిన తలపాగా, దూసిన కరవాలంతో, విశేష తిరు అభరణాలతో అలంకారమై మాడవీధికి ఉత్సవంగా వచ్చారు. కలియుగాంతంలో దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ చేసి ధర్మాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేసే కల్కిమూర్తి రూపాన్ని భక్తులు దర్శించుకున్నారు. స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం వల్ల దుర్గుణాలు పోయి సద్గుణాలు ప్రాప్తిస్తాయని ప్రతీతి. బ్రహ్మోత్సవాలకు భారీగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. బ్రహ్మోత్సవాలలో అశ్వవాహన సేవతో శ్రీవారి వాహన సేవలు ముగుస్తాయి. ఈ సందర్భంగా తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యక్షప్రసారం.
Ashwa Vahana Seva during Srivari Brahmotsavams at Tirumala : తిరుమలలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. మలయప్పస్వామి శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా ఉభయదేవేరులతో అశ్వవాహనంపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను దర్శనమిస్తున్నారు. మంగళవాయిద్యాల నడుమ అశ్వవాహన సేవ కన్నులపండువగా సాగింది. స్వామిని దర్శించుకునేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. క్షీరసాగర మదనం సమయంలో అశ్వం అవిర్బవించి దేవేంద్రుని ఆధీనంలో ఉంటుందని, ఈ వాహనంపై స్వామి వారు క్షత్రియ లక్షణాలు కలిగిన తలపాగా, దూసిన కరవాలంతో, విశేష తిరు అభరణాలతో అలంకారమై మాడవీధికి ఉత్సవంగా వచ్చారు. కలియుగాంతంలో దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ చేసి ధర్మాన్ని పునఃప్రతిష్ట చేసే కల్కిమూర్తి రూపాన్ని భక్తులు దర్శించుకున్నారు. స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం వల్ల దుర్గుణాలు పోయి సద్గుణాలు ప్రాప్తిస్తాయని ప్రతీతి. బ్రహ్మోత్సవాలకు భారీగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. బ్రహ్మోత్సవాలలో అశ్వవాహన సేవతో శ్రీవారి వాహన సేవలు ముగుస్తాయి. ఈ సందర్భంగా తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యక్షప్రసారం.