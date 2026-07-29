శాకాంబరి దేవిగా దర్శనమిచ్చిన ముత్యాలమ్మ - ASHADA MASAM POOJALU 2026
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Published : July 29, 2026 at 1:31 PM IST
Special Pujas To Muthyalamma At Khammam : ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడలో ఆషాఢ మాసం పురస్కరించుకొని ముత్యాలమ్మ తల్లికి వేదమంత్రాలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారిని శాకాంబరీ దేవిగా అలంకరించి పూజలు చేశారు. రకరకాల కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలతో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఆలయ మండపాన్ని అలంకరించారు. ఈ సందర్భంగా తల్లాడ నారాయణపురంతో పాటు వివిధ గ్రామాల భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. పూజల అనంతరం అమ్మవారి భజనలు, హరే రామ సంకీర్తనలతో ఆలయ ప్రాంగణం భక్తి పరవశంగా మారింది. అమ్మవారి భజనల్లో భక్తుల ఉత్సహంగా పాల్గొన్నారు. ఇటీవల సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ విద్యా సరస్వతీ అమ్మవారి ఆలయంలో కూడా ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు. అమ్మవారిని వివిధ రకాల పండ్లు, కూరగాయలతో శాకాంబరీ దేవిగా సుందరంగా అలంకరించారు. మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారు శాకాంబరీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనిమిచ్చారు. అమ్మను దర్శించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలివచ్చారు.
Special Pujas To Muthyalamma At Khammam : ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడలో ఆషాఢ మాసం పురస్కరించుకొని ముత్యాలమ్మ తల్లికి వేదమంత్రాలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారిని శాకాంబరీ దేవిగా అలంకరించి పూజలు చేశారు. రకరకాల కూరగాయలు, పండ్లు, ఆకుకూరలతో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఆలయ మండపాన్ని అలంకరించారు. ఈ సందర్భంగా తల్లాడ నారాయణపురంతో పాటు వివిధ గ్రామాల భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. పూజల అనంతరం అమ్మవారి భజనలు, హరే రామ సంకీర్తనలతో ఆలయ ప్రాంగణం భక్తి పరవశంగా మారింది. అమ్మవారి భజనల్లో భక్తుల ఉత్సహంగా పాల్గొన్నారు. ఇటీవల సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ విద్యా సరస్వతీ అమ్మవారి ఆలయంలో కూడా ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు. అమ్మవారిని వివిధ రకాల పండ్లు, కూరగాయలతో శాకాంబరీ దేవిగా సుందరంగా అలంకరించారు. మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారు శాకాంబరీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనిమిచ్చారు. అమ్మను దర్శించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలివచ్చారు.