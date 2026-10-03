ఆరేళ్లకే అరుదైన రికార్డు - అరేబియా సముద్రంలో 17 కిలోమీటర్లు ఈదిన చిన్నారి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 9:40 AM IST
Arya Naiki Sets Record With 17 Km Swim : స్విమ్మింగ్లో విజయవాడకు చెందిన ఆరేళ్ల చిన్నారి అరుదైన రికార్డు సృష్టించింది. విజయవాడకు చెందిన ఆర్య నైకీ ముంబైలోని అరేబియా సముద్రంలో అటల్ సేతు నుంచి ముంబయి గేట్వే వరకు 17 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 3 గంటల 51 నిమిషాల్లో ఈది చిన్న వయసులోనే రికార్డు సొంతం చేసుకున్నారు. ఆర్య నైకీ గతంలో జర్మనీలోని బోడెన్సీ లేక్ను ఈది అరుదైన వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించారు. ఆరేళ్ల వయస్సు ఉన్న చిన్నారి 17 కిలో మీటర్లు స్విమ్మింగ్ చేయటం ఇదే తొలిసారని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
ఆర్యనైకీ తల్లి డింపుల్ కృష్ణ విజయవాడ వాసి. ఆమె రాష్ట్ర స్థాయి ఈత పోటీల్లో పతకాలు సాధించారు. వివాహం తర్వాత అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. వీరికి అమెరికాలో ఉన్న నివాసంలో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉండేది. పాప పూల్లో పడితే ప్రాణాపాయం ఉంటుందని చిన్నప్పుడే ఈత నేర్పించారు. సరదాగా మొదలు పెట్టిన స్విమ్మింగ్తో వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించిన చిన్నారిని చూసి తల్లిదండ్రులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Arya Naiki Sets Record With 17 Km Swim : స్విమ్మింగ్లో విజయవాడకు చెందిన ఆరేళ్ల చిన్నారి అరుదైన రికార్డు సృష్టించింది. విజయవాడకు చెందిన ఆర్య నైకీ ముంబైలోని అరేబియా సముద్రంలో అటల్ సేతు నుంచి ముంబయి గేట్వే వరకు 17 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 3 గంటల 51 నిమిషాల్లో ఈది చిన్న వయసులోనే రికార్డు సొంతం చేసుకున్నారు. ఆర్య నైకీ గతంలో జర్మనీలోని బోడెన్సీ లేక్ను ఈది అరుదైన వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించారు. ఆరేళ్ల వయస్సు ఉన్న చిన్నారి 17 కిలో మీటర్లు స్విమ్మింగ్ చేయటం ఇదే తొలిసారని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
ఆర్యనైకీ తల్లి డింపుల్ కృష్ణ విజయవాడ వాసి. ఆమె రాష్ట్ర స్థాయి ఈత పోటీల్లో పతకాలు సాధించారు. వివాహం తర్వాత అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. వీరికి అమెరికాలో ఉన్న నివాసంలో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉండేది. పాప పూల్లో పడితే ప్రాణాపాయం ఉంటుందని చిన్నప్పుడే ఈత నేర్పించారు. సరదాగా మొదలు పెట్టిన స్విమ్మింగ్తో వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించిన చిన్నారిని చూసి తల్లిదండ్రులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.