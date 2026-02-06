5113 మంది విద్యార్థులతో ఐస్క్రీమ్ విందు - గిన్నిస్ రికార్డ్ నమోదు - GUINNESS WORLD RECORD IN HYDERABAD
Published : February 6, 2026 at 7:59 PM IST
Icecream Guinness World Record In Hydearabad : హైదరాబాద్ నగరం మరో కొత్త ప్రపంచ రికార్డుని నెలకొల్పడానికి వేదికగా నిలిచింది. ఓ ప్రైవేటు సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రాయదుర్గం జేఆర్సీ కన్వెషన్స్లో శుక్రవారం ఓ ఐస్క్రీమ్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది. అది ప్రపంచ గిన్నిస్ రికార్డును సృష్టించింది. నగరానికి చెందిన వివిధ పాఠశాలలకు చెందిన 5113 మంది విద్యార్థులు ఈ విందుకు హాజరయ్యారు. అందరూ ఏకకాలంలో ఐస్క్రీమ్ రుచి చూడటంతో గిన్నిస్ బక్ ఆఫ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నారు. దీనిని అంతర్జాతీయ ప్రతినిధి రిచర్డ్ విలియం, భారత్ ప్రతినిధి మిలన్ పర్యవేక్షించారు. నేడు హైదరాబాద్లో నూతన గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డు నమోదైందని గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ప్రతినిధి రిచర్డ్ విలియం ప్రకటించారు. 5113 మంది ఈ ఐస్క్రీమ్ వేడుకలో పాల్గొనడం విశేషమన్నారు. ఇదే ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ఐస్క్రీమ్ పార్టీ అని కొనియాడారు. గతంలో అత్యధికంగా 962 మందిపై ఉండే ఈ రికార్డును నేడు అరుణ్ ఐస్క్రీమ్ బద్దలుగొట్టిందని తెలిపారు. అయితే 30 నిమిషాలు, 3 ఐస్క్రీమ్లలో ప్రతిఒక్కరు కనీసం ఒక్కదానినైనా తినాలి అనే నిబంధనలతో దీనిని నిర్వహించామని వెల్లడించారు. పాల్గొన్నవారంతా నిబంధనను పాటించారని తెపారు. ఈ వేడుకలో నటి రితూ వర్మ విద్యార్థులతో కలిసి సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సంగీత, నృత్య ప్రదర్శనలు చిన్నారులను ఆకట్టుకున్నాయి.
