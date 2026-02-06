ETV Bharat / Videos

5113 మంది విద్యార్థులతో ఐస్​క్రీమ్​ విందు - గిన్నిస్​ రికార్డ్ నమోదు - GUINNESS WORLD RECORD IN HYDERABAD

Icecream Guinness World Record In Hydearabad (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 7:59 PM IST

1 Min Read
Icecream Guinness World Record In Hydearabad : హైదరాబాద్​ నగరం మరో కొత్త ప్రపంచ రికార్డుని నెలకొల్పడానికి వేదికగా నిలిచింది. ఓ ప్రైవేటు సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రాయదుర్గం జేఆర్​సీ కన్వెషన్స్​లో శుక్రవారం ఓ ఐస్​క్రీమ్​ పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది. అది ప్రపంచ గిన్నిస్​ రికార్డును సృష్టించింది. నగరానికి చెందిన వివిధ పాఠశాలలకు చెందిన 5113 మంది విద్యార్థులు ఈ విందుకు హాజరయ్యారు. అందరూ ఏకకాలంలో ఐస్​క్రీమ్​ రుచి చూడటంతో గిన్నిస్​ బక్ ఆఫ వరల్డ్​ రికార్డ్స్​లో చోటు దక్కించుకున్నారు. దీనిని అంతర్జాతీయ ప్రతినిధి రిచర్డ్ విలియం, భారత్ ప్రతినిధి మిలన్​ పర్యవేక్షించారు. నేడు హైదరాబాద్​లో నూతన గిన్నీస్​ వరల్డ్ రికార్డు నమోదైందని గిన్నీస్​ వరల్డ్​ రికార్డ్​ ప్రతినిధి రిచర్డ్ విలియం ప్రకటించారు. 5113 మంది ఈ ఐస్​క్రీమ్​ వేడుకలో పాల్గొనడం విశేషమన్నారు. ఇదే ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ఐస్​క్రీమ్​ పార్టీ అని కొనియాడారు. గతంలో అత్యధికంగా 962 మందిపై ఉండే ఈ రికార్డును నేడు అరుణ్ ఐస్​క్రీమ్​ బద్దలుగొట్టిందని తెలిపారు. అయితే 30 నిమిషాలు, 3 ఐస్​క్రీమ్​లలో ప్రతిఒక్కరు కనీసం ఒక్కదానినైనా తినాలి అనే నిబంధనలతో దీనిని నిర్వహించామని వెల్లడించారు. పాల్గొన్నవారంతా నిబంధనను పాటించారని తెపారు. ఈ వేడుకలో నటి రితూ వర్మ విద్యార్థులతో కలిసి సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సంగీత, నృత్య ప్రదర్శనలు చిన్నారులను ఆకట్టుకున్నాయి.

ETV Bharat Telangana Team

