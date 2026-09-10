7 అడుగులు - 40 కిలోల వక్కలు - తిరుపతిలో ఆకట్టుకుంటున్న గణనాథుడు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 4:48 PM IST
Seven Foot Of Ganesh Idol With The Use Of Areca Nuts In Tirupati : వినాయక ఉత్సవాలను అన్ని వయసుల వారు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా వినాయకుడి వివిధ రకాల విగ్రహాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంటాయి. పర్యావరణ పరిరక్షణను దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుపతి నగరవాసులు వినాయక చవితి వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్నారు. కళాకారులు పర్యావరణహితమైన ముడి పదార్థాలతో వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నారు. నగరంలోని 'బొమ్మల క్వార్టర్స్' ప్రాంతానికి చెందిన రాము అనే కళాకారుడు, తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి 40 కిలోల వక్కలతో ఏడు అడుగుల ఎత్తైన విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. ఉపాధ్యాయ నగర్ భక్తుల కోరిక మేరకు, 20 మంది కళాకారుల బృందం 15 రోజుల పాటు శ్రమించి ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేసింది. పర్యావరణహిత పదార్థాలను ఉపయోగించడం ద్వారా విగ్రహ నిమజ్జన సమయంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడమే ఈ ప్రయత్నం ముఖ్య ఉద్దేశ్యమంటున్నారు. ఈ గణేశ విగ్రహ తయారీకి సుమారు రూ.1.10 లక్షల ఖర్చయిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
Seven Foot Of Ganesh Idol With The Use Of Areca Nuts In Tirupati : వినాయక ఉత్సవాలను అన్ని వయసుల వారు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. అంతేకాకుండా వినాయకుడి వివిధ రకాల విగ్రహాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంటాయి. పర్యావరణ పరిరక్షణను దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుపతి నగరవాసులు వినాయక చవితి వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్నారు. కళాకారులు పర్యావరణహితమైన ముడి పదార్థాలతో వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నారు. నగరంలోని 'బొమ్మల క్వార్టర్స్' ప్రాంతానికి చెందిన రాము అనే కళాకారుడు, తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి 40 కిలోల వక్కలతో ఏడు అడుగుల ఎత్తైన విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. ఉపాధ్యాయ నగర్ భక్తుల కోరిక మేరకు, 20 మంది కళాకారుల బృందం 15 రోజుల పాటు శ్రమించి ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేసింది. పర్యావరణహిత పదార్థాలను ఉపయోగించడం ద్వారా విగ్రహ నిమజ్జన సమయంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడమే ఈ ప్రయత్నం ముఖ్య ఉద్దేశ్యమంటున్నారు. ఈ గణేశ విగ్రహ తయారీకి సుమారు రూ.1.10 లక్షల ఖర్చయిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.