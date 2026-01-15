సంక్రాంతి స్పెషల్ - గోదారి అల్లుడికి 158 రకాల వంటకాలతో విందు - 158 FOOD ITEMS FOR SON IN LAW
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 12:45 PM IST
158 Food Items For Son-in-law for Sankranti : తెనాలిలో కొత్త అల్లుడికి 158 రకాల వంటకాలతో విందు ఏర్పాటు చేశారు. మామూలుగా గోదావరి జిల్లాలో పండుగలకు వచ్చిన అల్లుళ్లకు ఎక్కువ సంఖ్యలో పలు రకాల పిండి వంటలు వండి పెట్టడం మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఈ సంక్రాంతి పండుగకు మన గుంటూరు జిల్లా తెనాలికి చెందిన (శ్రీ వేంకటేశ్వర గ్యాస్ కంపెనీ - చెంచుపేట) వందనపు మురళీకృష్ణ దంపతులు వాళ్ల అల్లుడు రాజమండ్రి వాసి, గోదావరి జిల్లాకు చెందిన శ్రీదత్తకు 158 రకాల పిండి వంటలతో విందు భోజనం ఏర్పాటు చేసారు. మురళీకృష్ణ దంపతుల కుమార్తె మౌనికను రాజమండ్రి వాసి శ్రీదత్తకు ఇచ్చి గత ఏడాది వివాహం జరిపించారు. అయితే ఇది మొదటి సంక్రాంతి పండుగ కావడంతో గోదావరి జిల్లా వారికి మనం ఏమాత్రం తీసిపోము అనే రీతిలో 158 రకాల పిండి వంటలతో కొత్త అల్లుడికి విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. ఇది కొత్త సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టినట్టయింది.
