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ఓటర్ల ఆవేదన - కార్డు ఉన్నా ఓటు వేసే అవకాశం లేక నిరాశ

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ఓటర్ల ఆవేదన - కార్డు ఉన్నా ఓటు వేసే అవకాశం లేక నిరాశ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2026 at 8:44 PM IST

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Around 250 People Lost Their Votes in Parvathipuram Districts: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా, సాలూరు మండలం, తోనం పంచాయతీ పరిధిలో ఓటర్లకు తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది. తోనం పంచాయతీ పోలింగ్ కేంద్రంలో గతంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో సుమారు 250 మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈసారి మాత్రం తమ వద్ద ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు ఉన్నప్పటికీ, ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు లేకపోవడంతో ఓటు వేసే అవకాశం కోల్పోయామని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గతంలో ఓటు వేసిన తమకు ఈసారి ఓటు హక్కు లేకుండా పోవడం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఓటరు కార్డు ఉండి కూడా ఓటర్ల జాబితాలో పేరు లేకపోవడంతో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద నిరాశతో వెనుదిరగాల్సి వచ్చిందని వాపోతున్నారు. "మేము బతికే ఉన్నప్పటికీ, ఓటర్ల జాబితాలో మా పేర్లు లేకపోవడమేంటి? ఓటరు కార్డు ఉండి కూడా ఓటు వేసే హక్కు లేకపోవడం బాధాకరం" అంటూ బాధిత ఓటర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సంబంధిత ఎన్నికల అధికారులు స్పందించి, ఓటర్ల జాబితాలో తమ పేర్లు ఎందుకు గల్లంతయ్యాయో విచారణ జరిపి న్యాయం చేయాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. 

Around 250 People Lost Their Votes in Parvathipuram Districts: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా, సాలూరు మండలం, తోనం పంచాయతీ పరిధిలో ఓటర్లకు తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది. తోనం పంచాయతీ పోలింగ్ కేంద్రంలో గతంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో సుమారు 250 మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈసారి మాత్రం తమ వద్ద ఓటరు గుర్తింపు కార్డులు ఉన్నప్పటికీ, ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు లేకపోవడంతో ఓటు వేసే అవకాశం కోల్పోయామని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గతంలో ఓటు వేసిన తమకు ఈసారి ఓటు హక్కు లేకుండా పోవడం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఓటరు కార్డు ఉండి కూడా ఓటర్ల జాబితాలో పేరు లేకపోవడంతో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద నిరాశతో వెనుదిరగాల్సి వచ్చిందని వాపోతున్నారు. "మేము బతికే ఉన్నప్పటికీ, ఓటర్ల జాబితాలో మా పేర్లు లేకపోవడమేంటి? ఓటరు కార్డు ఉండి కూడా ఓటు వేసే హక్కు లేకపోవడం బాధాకరం" అంటూ బాధిత ఓటర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సంబంధిత ఎన్నికల అధికారులు స్పందించి, ఓటర్ల జాబితాలో తమ పేర్లు ఎందుకు గల్లంతయ్యాయో విచారణ జరిపి న్యాయం చేయాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. 

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TAGGED:

AROUND 250 PEOPLE LOST THEIR VOTES
PEOPLE LOST THEIR VOTES
AP ELECTIONS 2026
ZPTC MPTC ELECTIONS RESULTS
AP ELECTIONS PROBLEMS

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