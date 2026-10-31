ఇన్వర్టర్కు రూ.200-మొబైల్కు రూ.20 - ఛార్జింగ్ పెట్టుకునేందుకు జనాలు క్యూ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 2:46 PM IST
Arnab Cyclone Effect To Electrical Inverters and Batteries : అర్నబ్ తుపాను తీరం దాటి మూడు రోజులు గడచినా ప్రజల కష్టాలు మాత్రం తొలగలేదు. నిలిచిన విద్యుత్తు సరఫరా పునరుద్ధరించకపోవడంతో ఆ ప్రభావం సెల్ఫోన్ల ఛార్జింగ్పై తీవ్రంగా పడింది. ప్రధానంగా ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా గాలివాన దుమారానికి విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోవడంతో సరఫరాకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. పూర్తిస్థాయిలో కరెంట్ పునురుద్ధరణ జరగకపోవడంతో నరసాపురం, పాలకొల్లు, భీమవరం ఇంకా అంధకారంలోనే మగ్గుతున్నాయి. తుపాను నేపథ్యంలో గత నాలుగు రోజులుగా ఈ ప్రాంతాలు అంధకారంలోనే ఉన్నాయి. మరో 48 గంటల వరకు కరెంట్ రాకపోవచ్చని విద్యుత్తు శాఖ అధికారులు తెలపడంతో వారు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుక్కుంటున్నారు.
మరోవైపు ఇళ్లలో ఉన్న బ్యాటరీల్లో ఛార్జింగ్ నిండుకుంది. దీంతో చార్జింగ్ పెట్టుకునేందుకు కొందరు, కొత్త బ్యాటరీలను కొనుగోలు చేసేందుకు మరి కొందరు బ్యాటరీ షాపులకు క్యూ కడుతున్నారు. ఇలా బ్యాటరీ ఫుల్ ఛార్జింగ్కు రూ.200 నుంచి రూ.300, మొబైల్కు అయితే రూ.20 చొప్పున తీసుకుంటున్నారు. అందరికీ అత్యవసరం కావడంతో గ్రామస్థులంతా ఒకచోట చేరి సెల్ఫోన్లకు, ఇన్వర్టర్లకు ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటున్నారు.
Arnab Cyclone Effect To Electrical Inverters and Batteries : అర్నబ్ తుపాను తీరం దాటి మూడు రోజులు గడచినా ప్రజల కష్టాలు మాత్రం తొలగలేదు. నిలిచిన విద్యుత్తు సరఫరా పునరుద్ధరించకపోవడంతో ఆ ప్రభావం సెల్ఫోన్ల ఛార్జింగ్పై తీవ్రంగా పడింది. ప్రధానంగా ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా గాలివాన దుమారానికి విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోవడంతో సరఫరాకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. పూర్తిస్థాయిలో కరెంట్ పునురుద్ధరణ జరగకపోవడంతో నరసాపురం, పాలకొల్లు, భీమవరం ఇంకా అంధకారంలోనే మగ్గుతున్నాయి. తుపాను నేపథ్యంలో గత నాలుగు రోజులుగా ఈ ప్రాంతాలు అంధకారంలోనే ఉన్నాయి. మరో 48 గంటల వరకు కరెంట్ రాకపోవచ్చని విద్యుత్తు శాఖ అధికారులు తెలపడంతో వారు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుక్కుంటున్నారు.
మరోవైపు ఇళ్లలో ఉన్న బ్యాటరీల్లో ఛార్జింగ్ నిండుకుంది. దీంతో చార్జింగ్ పెట్టుకునేందుకు కొందరు, కొత్త బ్యాటరీలను కొనుగోలు చేసేందుకు మరి కొందరు బ్యాటరీ షాపులకు క్యూ కడుతున్నారు. ఇలా బ్యాటరీ ఫుల్ ఛార్జింగ్కు రూ.200 నుంచి రూ.300, మొబైల్కు అయితే రూ.20 చొప్పున తీసుకుంటున్నారు. అందరికీ అత్యవసరం కావడంతో గ్రామస్థులంతా ఒకచోట చేరి సెల్ఫోన్లకు, ఇన్వర్టర్లకు ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటున్నారు.