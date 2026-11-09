'అర్నబ్'తో ఉప్పాడ బీచ్ రోడ్డు ధ్వంసం - బస్సులు లేక విద్యార్థులకు అవస్థలు
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 2:55 PM IST
Uppada Beach Road Damage : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం కాకినాడ జిల్లాలోని తీర ప్రాంతాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. సముద్రపు అలల తాకిడికి ఉప్పాడ బీచ్ రోడ్డు పూర్తిగా ధ్వంసం కావడంతో ఆ మార్గంలో రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. బీచ్ రోడ్డు మీదుగా బస్సులు, ఆటోలు నిలిచిపోవడంతో ఉప్పాడ, మూలపేట పరిసర గ్రామాల నుంచి కాకినాడకు వచ్చే విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కాకినాడకు చేరుకునేందుకు పిఠాపురం మీదుగా అదనంగా 15 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరోవైపు తుని - అద్దరిపేట బస్సులు కిక్కిరిసిపోతుండటంతో విద్యార్థుల అవస్థలు మరింత పెరిగాయి. సమయానికి కళాశాలలకు చేరుకోలేకపోతున్నామని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీచ్ రోడ్డును తక్షణమే మరమ్మతులు చేసి, రాకపోకలను పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ విద్యార్థులు కాకినాడ కలెక్టరేట్లో అధికారులకు వినతిపత్రం అందజేశారు. విద్యార్థుల ఇబ్బందులను గుర్తించి ఇటీవల ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో ప్రత్యేక బస్సు ఏర్పాటు చేశారు.
Uppada Beach Road Damage : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం కాకినాడ జిల్లాలోని తీర ప్రాంతాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. సముద్రపు అలల తాకిడికి ఉప్పాడ బీచ్ రోడ్డు పూర్తిగా ధ్వంసం కావడంతో ఆ మార్గంలో రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. బీచ్ రోడ్డు మీదుగా బస్సులు, ఆటోలు నిలిచిపోవడంతో ఉప్పాడ, మూలపేట పరిసర గ్రామాల నుంచి కాకినాడకు వచ్చే విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కాకినాడకు చేరుకునేందుకు పిఠాపురం మీదుగా అదనంగా 15 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరోవైపు తుని - అద్దరిపేట బస్సులు కిక్కిరిసిపోతుండటంతో విద్యార్థుల అవస్థలు మరింత పెరిగాయి. సమయానికి కళాశాలలకు చేరుకోలేకపోతున్నామని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీచ్ రోడ్డును తక్షణమే మరమ్మతులు చేసి, రాకపోకలను పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ విద్యార్థులు కాకినాడ కలెక్టరేట్లో అధికారులకు వినతిపత్రం అందజేశారు. విద్యార్థుల ఇబ్బందులను గుర్తించి ఇటీవల ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో ప్రత్యేక బస్సు ఏర్పాటు చేశారు.