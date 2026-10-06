గగనతలం నుంచి అరకు అందాలు - హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలు ప్రారంభించిన కలెక్టర్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 1:04 PM IST
Hot Air Balloon at Araku Valley : ఆంధ్ర ఊటీ అరకులోయకి కొత్త సొబగులతో పర్యాటకులను ఆకట్టుకోవడానికి సరికొత్తగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. అరకు అందాలను ఆకాశం నుంచి వీక్షించే అవకాశాన్ని పర్యాటకులకు కల్పిస్తూ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులోయ పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి పొందనున్నారు. ఆకాశంలో విహరిస్తూ అరకు అందాలను ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పించేలా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలను ప్రారంభించారు. అరకులోయ సమీపంలోని పద్మాపురం గార్డెన్స్లో జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంతి ఈ సేవలను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ప్రస్తుత పర్యాటక సీజన్లో సందర్శకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు. గగనతలంలో విహరిస్తూ అరకు ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలను వీక్షించే అవకాశం పర్యాటకులకు కలుగుతుందని అన్నారు. హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలతో అరకు పర్యాటక ఆకర్షణ మరింత పెరగడంతో పాటు సందర్శకులకు ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతి లభించనుంది.
Hot Air Balloon at Araku Valley : ఆంధ్ర ఊటీ అరకులోయకి కొత్త సొబగులతో పర్యాటకులను ఆకట్టుకోవడానికి సరికొత్తగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. అరకు అందాలను ఆకాశం నుంచి వీక్షించే అవకాశాన్ని పర్యాటకులకు కల్పిస్తూ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులోయ పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి పొందనున్నారు. ఆకాశంలో విహరిస్తూ అరకు అందాలను ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పించేలా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలను ప్రారంభించారు. అరకులోయ సమీపంలోని పద్మాపురం గార్డెన్స్లో జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంతి ఈ సేవలను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ప్రస్తుత పర్యాటక సీజన్లో సందర్శకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు. గగనతలంలో విహరిస్తూ అరకు ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలను వీక్షించే అవకాశం పర్యాటకులకు కలుగుతుందని అన్నారు. హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలతో అరకు పర్యాటక ఆకర్షణ మరింత పెరగడంతో పాటు సందర్శకులకు ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతి లభించనుంది.