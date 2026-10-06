ETV Bharat / Videos

గగనతలం నుంచి అరకు అందాలు - హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలు ప్రారంభించిన కలెక్టర్

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అరకులో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలు - లాంఛనంగా ప్రారంభించిన కలెక్టర్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2026 at 1:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hot Air Balloon at Araku Valley : ఆంధ్ర ఊటీ అరకులోయకి కొత్త సొబగులతో పర్యాటకులను ఆకట్టుకోవడానికి సరికొత్తగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. అరకు అందాలను ఆకాశం నుంచి వీక్షించే అవకాశాన్ని పర్యాటకులకు కల్పిస్తూ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులోయ పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి పొందనున్నారు. ఆకాశంలో విహరిస్తూ అరకు అందాలను ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పించేలా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలను ప్రారంభించారు. అరకులోయ సమీపంలోని పద్మాపురం గార్డెన్స్‌లో జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంతి ఈ సేవలను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ప్రస్తుత పర్యాటక సీజన్‌లో సందర్శకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు. గగనతలంలో విహరిస్తూ అరకు ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలను వీక్షించే అవకాశం పర్యాటకులకు కలుగుతుందని అన్నారు. హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలతో అరకు పర్యాటక ఆకర్షణ మరింత పెరగడంతో పాటు సందర్శకులకు ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతి లభించనుంది. 

Hot Air Balloon at Araku Valley : ఆంధ్ర ఊటీ అరకులోయకి కొత్త సొబగులతో పర్యాటకులను ఆకట్టుకోవడానికి సరికొత్తగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. అరకు అందాలను ఆకాశం నుంచి వీక్షించే అవకాశాన్ని పర్యాటకులకు కల్పిస్తూ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ రైడ్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులోయ పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి పొందనున్నారు. ఆకాశంలో విహరిస్తూ అరకు అందాలను ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పించేలా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలను ప్రారంభించారు. అరకులోయ సమీపంలోని పద్మాపురం గార్డెన్స్‌లో జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంతి ఈ సేవలను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ప్రస్తుత పర్యాటక సీజన్‌లో సందర్శకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించేందుకు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు. గగనతలంలో విహరిస్తూ అరకు ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యాలను వీక్షించే అవకాశం పర్యాటకులకు కలుగుతుందని అన్నారు. హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ సేవలతో అరకు పర్యాటక ఆకర్షణ మరింత పెరగడంతో పాటు సందర్శకులకు ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతి లభించనుంది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

HOT AIR BALLOON AT ARAKU
HOT AIR BALLOON SERVICES IN ARAKU
ARAKU HOT AIR BALLOON SERVICES
HOT AIR BALLOON RIDE AVAILABLE
HOT AIR BALLOON AT ARAKU VALLEY

ఇలాంటి కథనాలు

PROMINENT_PERSONALITIES_IN_TIRUMALA

తిరుమల శ్రీవారిని సేవలో ప్రముఖులు - తీర్థప్రసాదాలను అందజేసిన అర్చకులు

October 6, 2026 at 12:22 PM IST
Varuna Japam At The Ainavilli Sri Vigneshwara Swamy Temple

అయినవిల్లి శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వరుణ జపం – వరుణ యాగం

October 6, 2026 at 12:12 PM IST
EX Cricketer Shikhar Dhawan In Tirumala

తొలిసారి తిరుమలకు వచ్చాను: శిఖర్ ధావన్

October 5, 2026 at 2:11 PM IST
Manyam Region Fog

మన్యంలో కనువిందు చేస్తున్న ప్రకృతి అందాలు - భారీగా తరలివస్తున్న పర్యాటకులు

October 5, 2026 at 11:00 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.