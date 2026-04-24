విద్యుత్ వైర్లపై పడిన కొబ్బరిమట్ట - 15 ఎకరాల మొక్కజొన్న పంట అగ్నికి ఆహుతి - 15 ACRES CORN CROP LOSS CHINAPALEM
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 7:46 PM IST
15 Acres of Corn Crop Loss In Guntur District: గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం చినపాలెంలో విద్యుదాఘాతంతో దాదాపు 15 ఎకరాల మొక్కజొన్న అగ్నికి ఆహుతైంది. కొబ్బరిమట్ట విద్యుత్ వైర్లపై పడి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి పక్కనే ఉన్న మొక్కజొన్న తోటకి అంటుకుంది. గాలి బాగా వీయడంతో సుమారు 13 ఎకరాల్లో కాపుకి వచ్చిన మొక్కజొన్న అంతా కాలిపోయింది. తమ పంటలు కాలిపోవడానికి విద్యుత్ అధికారులే కారణమని రైతులు ఆరోపించారు. విద్యుత్ వైర్లు తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నాయని, వాటిని తక్షణమే సరిచేయాలని ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోలేదని పంట నష్టపోయిన మొక్కజొన్న రైతులంతా తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విద్యుదాఘాతంతో దాదాపు 15 ఎకరాల మొక్కజొన్న అగ్నికి ఆహుతైందని కొబ్బరిమట్ట విద్యుత్ వైర్లపై పడి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి పక్కనే ఉన్న మొక్కజొన్న తోటకి అంటుకుందని అక్కడే ఉన్న రైతులు చెప్పారు. పంటలు కాలిపోవడానికి విద్యుత్ అధికారులే కారణమని విద్యుత్ వైర్లు తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నాయని, సరిచేయాలని ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోలేదని రైతులు వాపోయారు.
15 Acres of Corn Crop Loss In Guntur District: గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల మండలం చినపాలెంలో విద్యుదాఘాతంతో దాదాపు 15 ఎకరాల మొక్కజొన్న అగ్నికి ఆహుతైంది. కొబ్బరిమట్ట విద్యుత్ వైర్లపై పడి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి పక్కనే ఉన్న మొక్కజొన్న తోటకి అంటుకుంది. గాలి బాగా వీయడంతో సుమారు 13 ఎకరాల్లో కాపుకి వచ్చిన మొక్కజొన్న అంతా కాలిపోయింది. తమ పంటలు కాలిపోవడానికి విద్యుత్ అధికారులే కారణమని రైతులు ఆరోపించారు. విద్యుత్ వైర్లు తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నాయని, వాటిని తక్షణమే సరిచేయాలని ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోలేదని పంట నష్టపోయిన మొక్కజొన్న రైతులంతా తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విద్యుదాఘాతంతో దాదాపు 15 ఎకరాల మొక్కజొన్న అగ్నికి ఆహుతైందని కొబ్బరిమట్ట విద్యుత్ వైర్లపై పడి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి పక్కనే ఉన్న మొక్కజొన్న తోటకి అంటుకుందని అక్కడే ఉన్న రైతులు చెప్పారు. పంటలు కాలిపోవడానికి విద్యుత్ అధికారులే కారణమని విద్యుత్ వైర్లు తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నాయని, సరిచేయాలని ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోలేదని రైతులు వాపోయారు.