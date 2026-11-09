వరుస తుపానులతో కోలుకోలేని దెబ్బ - విద్యుత్ శాఖకు రూ.20 కోట్లు నష్టం: ఏపీసీపీడీసీల్ సీఎండీ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 8:39 PM IST
APCPDCL CMD on Damage Caused to Power System by Cyclones : వరుస తుపానులతో ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలో విద్యుత్ వ్యవస్థ అతలాకుతలమైంది. వెను వెంటనే సంభవించిన రెండు తుపానుల కారణంగా విద్యుత్ శాఖపై కోలుకోలేని దెబ్బ పడింది. స్థంభాలు నేలకొరగడం దగ్గర నుంచి విద్యుత్ ఉపకేంద్రాల దెబ్బతినడం వరకూ సంస్థకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. వందలాది మంది సిబ్బంది రేయింబవళ్లు పనిచేసినా దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలు, గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించేందుకు రోజుల సమయం పట్టింది. తుపాను ప్రభావాన్ని తెలియచేస్తూ వాతావరణ శాఖ చేసిన హెచ్చరికల కరాణంగా విద్యుత్ శాఖ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టడంతో ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలో ప్రాణ నష్టం లేకపోయినా రూ.20 కోట్లకుపైగా నష్టం వాటిల్లినట్లు ఏపీసీపీడీసీల్ (AP Central Power Distribution Company Limited) సీఎండీ పి. పుల్లారెడ్డి తెలిపారు. ధ్వంసమైన లైన్లను త్వరగా పునరుద్దరించి అన్ని గ్రామాల్లో విద్యుత్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని గ్రామాల్లో వరద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అక్కడికి పరికరాలు చేర్చలేకపోయామని వీలైనంత త్వరగా ఆ గ్రామాల్లో కూడా విద్యుత్ సరఫరా అయ్యేలా చూస్తామని పుల్లారెడ్డి తెలిపారు.
APCPDCL CMD on Damage Caused to Power System by Cyclones : వరుస తుపానులతో ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలో విద్యుత్ వ్యవస్థ అతలాకుతలమైంది. వెను వెంటనే సంభవించిన రెండు తుపానుల కారణంగా విద్యుత్ శాఖపై కోలుకోలేని దెబ్బ పడింది. స్థంభాలు నేలకొరగడం దగ్గర నుంచి విద్యుత్ ఉపకేంద్రాల దెబ్బతినడం వరకూ సంస్థకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. వందలాది మంది సిబ్బంది రేయింబవళ్లు పనిచేసినా దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలు, గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించేందుకు రోజుల సమయం పట్టింది. తుపాను ప్రభావాన్ని తెలియచేస్తూ వాతావరణ శాఖ చేసిన హెచ్చరికల కరాణంగా విద్యుత్ శాఖ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టడంతో ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలో ప్రాణ నష్టం లేకపోయినా రూ.20 కోట్లకుపైగా నష్టం వాటిల్లినట్లు ఏపీసీపీడీసీల్ (AP Central Power Distribution Company Limited) సీఎండీ పి. పుల్లారెడ్డి తెలిపారు. ధ్వంసమైన లైన్లను త్వరగా పునరుద్దరించి అన్ని గ్రామాల్లో విద్యుత్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని గ్రామాల్లో వరద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అక్కడికి పరికరాలు చేర్చలేకపోయామని వీలైనంత త్వరగా ఆ గ్రామాల్లో కూడా విద్యుత్ సరఫరా అయ్యేలా చూస్తామని పుల్లారెడ్డి తెలిపారు.