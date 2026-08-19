సమాజ సేవ కోసం యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు - STUDENTS VISIT ASSEMBLY
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 5:25 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 5:33 PM IST
AP Assembly Vijnana Yatra : సమాజ సేవ కోసం యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు పిలుపునిచ్చారు. చట్టసభల పనితీరు, ప్రజాస్వామ్య విలువలపై విద్యార్థుల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు చేపట్టిన 'అసెంబ్లీ విజ్ఞాన యాత్ర' ఉత్సాహంగా కొనసాగుతోంది. ఇవాళ ఒక్క రోజే వివిధ పాఠశాలలకు చెందిన 858 మంది విద్యార్థులు అసెంబ్లీ సమావేశాలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. ఇప్పటివరకు 16 పాఠశాలలకు చెందిన 1,117 మంది శాసనసభను సందర్శించారు. ఆ నేపథ్యంలో గుణదల నెక్స్ట్ జెన్ స్కూల్కు చెందిన 120 మంది విద్యార్థులతో స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు ముచ్చటించారు. ఆ సందర్భంగా విద్యార్థులు అడిగిన సందేహాలను వారు నివృత్తి చేశారు. చదువు, ఉద్యోగాలతో పాటు సమాజానికి సేవ చేయాలనే లక్ష్యంతో యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఈ సందర్భంగా స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు సూచించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఫొటోలు దిగడంతో కార్యక్రమం సందడిగా మారింది.
AP Assembly Vijnana Yatra : సమాజ సేవ కోసం యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు పిలుపునిచ్చారు. చట్టసభల పనితీరు, ప్రజాస్వామ్య విలువలపై విద్యార్థుల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు చేపట్టిన 'అసెంబ్లీ విజ్ఞాన యాత్ర' ఉత్సాహంగా కొనసాగుతోంది. ఇవాళ ఒక్క రోజే వివిధ పాఠశాలలకు చెందిన 858 మంది విద్యార్థులు అసెంబ్లీ సమావేశాలను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. ఇప్పటివరకు 16 పాఠశాలలకు చెందిన 1,117 మంది శాసనసభను సందర్శించారు. ఆ నేపథ్యంలో గుణదల నెక్స్ట్ జెన్ స్కూల్కు చెందిన 120 మంది విద్యార్థులతో స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు, డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు ముచ్చటించారు. ఆ సందర్భంగా విద్యార్థులు అడిగిన సందేహాలను వారు నివృత్తి చేశారు. చదువు, ఉద్యోగాలతో పాటు సమాజానికి సేవ చేయాలనే లక్ష్యంతో యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఈ సందర్భంగా స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు సూచించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్ ఫొటోలు దిగడంతో కార్యక్రమం సందడిగా మారింది.