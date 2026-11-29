LIVE: ఏపీలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 7:40 AM IST
AP Second Phase Panchayat Polling Live : ఏపీలో రెండో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. 3,880 గ్రామ పంచాయతీల్లో 3,803 సర్పంచి, 29,603 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందుకోసం మొత్తం 37,019 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో 83,52,338 మంది ఓటుహక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. పోలింగ్ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు సీసీ కెమెరాలు, వెబ్కాస్టింగ్, వీడియోగ్రఫీ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు పోలింగ్ ముగియనుంది. 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు.
రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి 9,300 కెమెరాలు పలు జిల్లాలకు కేటాయించారు. 8,470 పోలింగ్ గదుల్లో వీడియోగ్రఫీ, 5,186 గదుల్లో వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా పర్యవేక్షణ చేపట్టారు. రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం 36,485 మంది పోలీసు సిబ్బందితో భద్రతా ఏర్పాటు చేశారు. అత్యంత సమస్యాత్మక, సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో అదనపు బలగాలను మోహరించారు. 29 మంది ఎస్పీలు, 48 మంది అదనపు ఎస్పీలు, 140 మంది డీఎస్పీలు, 721 మంది సీఐలు/ఆర్ఐలు, 1,507 మంది ఎస్ఐలు/ఆర్ఎస్ఐలతో పాటు ఏఎస్ఐ/ఏఆర్ఎస్ఐ, హెచ్సీ/ఏఆర్ హెచ్సీ, కానిస్టేబుళ్లు, హోంగార్డుల సేవలు వినియోగిస్తున్నారు. 1,840 అత్యంత సున్నితమైన పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 9,040 మంది, సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 8,164 మందితో బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు. పోలింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు 1,810 రూట్ మొబైల్ బృందాలు, 737 స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ బృందాలు, 278 చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు.
AP Second Phase Panchayat Polling Live : ఏపీలో రెండో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. 3,880 గ్రామ పంచాయతీల్లో 3,803 సర్పంచి, 29,603 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందుకోసం మొత్తం 37,019 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటుచేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో 83,52,338 మంది ఓటుహక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. పోలింగ్ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు సీసీ కెమెరాలు, వెబ్కాస్టింగ్, వీడియోగ్రఫీ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు పోలింగ్ ముగియనుంది. 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు.
రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి 9,300 కెమెరాలు పలు జిల్లాలకు కేటాయించారు. 8,470 పోలింగ్ గదుల్లో వీడియోగ్రఫీ, 5,186 గదుల్లో వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా పర్యవేక్షణ చేపట్టారు. రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం 36,485 మంది పోలీసు సిబ్బందితో భద్రతా ఏర్పాటు చేశారు. అత్యంత సమస్యాత్మక, సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో అదనపు బలగాలను మోహరించారు. 29 మంది ఎస్పీలు, 48 మంది అదనపు ఎస్పీలు, 140 మంది డీఎస్పీలు, 721 మంది సీఐలు/ఆర్ఐలు, 1,507 మంది ఎస్ఐలు/ఆర్ఎస్ఐలతో పాటు ఏఎస్ఐ/ఏఆర్ఎస్ఐ, హెచ్సీ/ఏఆర్ హెచ్సీ, కానిస్టేబుళ్లు, హోంగార్డుల సేవలు వినియోగిస్తున్నారు. 1,840 అత్యంత సున్నితమైన పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 9,040 మంది, సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 8,164 మందితో బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు. పోలింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు 1,810 రూట్ మొబైల్ బృందాలు, 737 స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ బృందాలు, 278 చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు.