హైబ్రిడ్ విధానంలో 10వేల కేసులు పరిష్కారం : ఏపీ ఆర్టీఐ
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 1:48 PM IST
Dispose Of Ten Thousand Cases By Ap RTI : రాష్ట్రంలో కొత్త సమాచార కమిషన్ ఏర్పాటు అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 10 వేల కేసులను డిస్పోజ్ చేసినట్లు ఏపీ సమాచార కమిషన్ ప్రధాన కమిషనర్ వజ్జా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. పెండింగ్లో ఉన్న కేసులలో 2013 నుంచి 2017 వరకు పూర్తి చేశామన్నారు. వచ్చే ఏడాది మే నాటికి మిగిలిన పెండింగ్ కేసులన్నింటినీ పరిష్కరించి రన్నింగ్ కేసులపై దృష్టి సారిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం కల్పించిన హైబ్రిడ్ విధానంతో కేసుల పరిష్కారం సులభతరమైందని పేర్కొన్నారు. దాదాపు 95 శాతం విచారణలు ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుండటంతో కేసులను పరిష్కరించడం సులభతరమైందన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ఈ విధానాన్ని దేశానికే ఆదర్శప్రాయమైనదిగా సుప్రీంకోర్టు ప్రశంసించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ విధానం కేవలం పట్టణ ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకుండా గ్రామ స్థాయి వరకు విస్తరించిందని శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. 60 ఏళ్లు పైబడిన వారు, నిరక్షరాస్యులు కూడా ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకుంటున్నందుకు ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
Dispose Of Ten Thousand Cases By Ap RTI : రాష్ట్రంలో కొత్త సమాచార కమిషన్ ఏర్పాటు అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 10 వేల కేసులను డిస్పోజ్ చేసినట్లు ఏపీ సమాచార కమిషన్ ప్రధాన కమిషనర్ వజ్జా శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. పెండింగ్లో ఉన్న కేసులలో 2013 నుంచి 2017 వరకు పూర్తి చేశామన్నారు. వచ్చే ఏడాది మే నాటికి మిగిలిన పెండింగ్ కేసులన్నింటినీ పరిష్కరించి రన్నింగ్ కేసులపై దృష్టి సారిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం కల్పించిన హైబ్రిడ్ విధానంతో కేసుల పరిష్కారం సులభతరమైందని పేర్కొన్నారు. దాదాపు 95 శాతం విచారణలు ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుండటంతో కేసులను పరిష్కరించడం సులభతరమైందన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ఈ విధానాన్ని దేశానికే ఆదర్శప్రాయమైనదిగా సుప్రీంకోర్టు ప్రశంసించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ విధానం కేవలం పట్టణ ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకుండా గ్రామ స్థాయి వరకు విస్తరించిందని శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. 60 ఏళ్లు పైబడిన వారు, నిరక్షరాస్యులు కూడా ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకుంటున్నందుకు ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.