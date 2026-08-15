విజయవాడలో ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకలు - ఆకట్టుకున్న పోలీసుల సాహస విన్యాసాలు - BIKE AND CAR STUNTS IN VIJAYAWADA
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 3:05 PM IST
Ap Police Daring Feets On Independence Day : విజయవాడలోని మాకినేని బసవ పున్నయ్య మైదానంలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పోలీసులు పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకల్లో పోలీసులు సాహస విన్యాసాలతో ఆశ్చర్యపరిచారు. ద్విచక్ర వాహనాలు, జీపులతో పోలీసులు కళ్లు చెదిరే విన్యాసాలు నిర్వహించారు. పలు రకాల బైక్ స్టంట్స్, పోలీసు వాహనాలతో పలు రకాల విన్యాసాలు ప్రదర్శించారు. బైక్ పై నుంచి పోలీసు సిబ్బంది నిప్పుల చక్రం గుండా బయటకు దూకి అబ్బురపరిచారు. బైకుపై వెళ్తూ నిచ్చెనపై నుంచి వేలాడుతూ పలు విన్యాసాలు చేశారు. డ్రైవర్ లేకుండానే కార్లను నడిపి ఆశ్చర్యపరిచారు. కేవలం పోలీసులే కాకుండా ఈ కార్యక్రమంలో అగ్ని మాపక సిబ్బంది కూడా పాల్గొని, వాటర్ పైపులతో అద్భుతమైన స్టంట్స్ ప్రదర్శించారు. ఈ విన్యాసాలు వీక్షించేందుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరినీ అబ్బురపరిచాయి. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు రాష్ట్రంలో ఇవి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
Ap Police Daring Feets On Independence Day : విజయవాడలోని మాకినేని బసవ పున్నయ్య మైదానంలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పోలీసులు పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకల్లో పోలీసులు సాహస విన్యాసాలతో ఆశ్చర్యపరిచారు. ద్విచక్ర వాహనాలు, జీపులతో పోలీసులు కళ్లు చెదిరే విన్యాసాలు నిర్వహించారు. పలు రకాల బైక్ స్టంట్స్, పోలీసు వాహనాలతో పలు రకాల విన్యాసాలు ప్రదర్శించారు. బైక్ పై నుంచి పోలీసు సిబ్బంది నిప్పుల చక్రం గుండా బయటకు దూకి అబ్బురపరిచారు. బైకుపై వెళ్తూ నిచ్చెనపై నుంచి వేలాడుతూ పలు విన్యాసాలు చేశారు. డ్రైవర్ లేకుండానే కార్లను నడిపి ఆశ్చర్యపరిచారు. కేవలం పోలీసులే కాకుండా ఈ కార్యక్రమంలో అగ్ని మాపక సిబ్బంది కూడా పాల్గొని, వాటర్ పైపులతో అద్భుతమైన స్టంట్స్ ప్రదర్శించారు. ఈ విన్యాసాలు వీక్షించేందుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరినీ అబ్బురపరిచాయి. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు రాష్ట్రంలో ఇవి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.