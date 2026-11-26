LIVE: ఏపీ తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 9:48 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 10:09 AM IST
AP Panchayat Elections 2026 Live : ఏపీలో తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు వద్దకు చేరుకొని తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. మొత్తం 3240 పంచాయతీలకు గాను 51 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. దీంతో 3189 సర్పంచ్, 25,057 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ కొనసాగుతుంది. పంచాయతీల్లో పోలింగ్ పూర్తయిన అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి, ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. పోలింగ్ నిర్వహణకు గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 70,000ల మంది అధికారులు, సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచారు.
3240 గ్రామ పంచాయతీల్లో 74,45,583 మంది ఓటర్ల కోసం 31,614 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మున్సిపల్ తొలి దశ, పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ వేళ చోటుచేసుకున్న గొడవలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈసారి భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. డ్రోన్లు, బాడీ ఓపెన్ కెమెరాలు, సీసీ టీవీ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. సమస్యాత్మక, అత్యంత సమస్యాత్మక కేంద్రాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేశారు.
AP Panchayat Elections 2026 Live : ఏపీలో తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు వద్దకు చేరుకొని తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారు. మొత్తం 3240 పంచాయతీలకు గాను 51 ఏకగ్రీవమయ్యాయి. దీంతో 3189 సర్పంచ్, 25,057 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ కొనసాగుతుంది. పంచాయతీల్లో పోలింగ్ పూర్తయిన అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి, ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. పోలింగ్ నిర్వహణకు గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 70,000ల మంది అధికారులు, సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచారు.
3240 గ్రామ పంచాయతీల్లో 74,45,583 మంది ఓటర్ల కోసం 31,614 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మున్సిపల్ తొలి దశ, పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ వేళ చోటుచేసుకున్న గొడవలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈసారి భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. డ్రోన్లు, బాడీ ఓపెన్ కెమెరాలు, సీసీ టీవీ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. సమస్యాత్మక, అత్యంత సమస్యాత్మక కేంద్రాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేశారు.