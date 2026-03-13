Live: హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లిసా గిల్ ప్రమాణ స్వీకారం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NEW JUSTICE LISA GILL CEREMONY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 10:17 AM IST
New Justice Lisa Gill Swearing Ceremony Live : ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లిసా గిల్ ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. హైకోర్టులోని మొదటి కోర్టు హాలులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్ ఉదయం 10 గంటల15 నిమిషాలకు జస్టిస్ లిసా గిల్తో ప్రమాణం చేయిస్తున్నారు. పంజాబ్-హరియాణా హైకోర్టులో సీనియారిటీలో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్న ఆమెను ఏపీ హైకోర్టుకు బదిలీ చేస్తూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదముద్ర వేశారు. ఏపీ హైకోర్టులో జస్టిస్ లిసా గిల్ సీనియార్టీలో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతారు. హైకోర్టు ప్రస్తుత సీజే జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్ ఏప్రిల్ 24న పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఆ వెంటనే జస్టిస్ లిసా గిల్ హైకోర్టు సీజేగా నియమితులుకానున్నారు. ఏపీ హైకోర్టు తొలి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఆమె రికార్డుపుటలకెక్కనున్నారు. ఏపీ హైకోర్టులో మొత్తం 37 మంది న్యాయమూర్తుల నియామకానికి ఆమోదం ఉంది. ప్రస్తుతం న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 33 ఉండగా జస్టిస్ లిసా గిల్ రాకతో 34 మందికి చేరుతుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
New Justice Lisa Gill Swearing Ceremony Live : ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లిసా గిల్ ఇవాళ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. హైకోర్టులోని మొదటి కోర్టు హాలులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్ ఉదయం 10 గంటల15 నిమిషాలకు జస్టిస్ లిసా గిల్తో ప్రమాణం చేయిస్తున్నారు. పంజాబ్-హరియాణా హైకోర్టులో సీనియారిటీలో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్న ఆమెను ఏపీ హైకోర్టుకు బదిలీ చేస్తూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదముద్ర వేశారు. ఏపీ హైకోర్టులో జస్టిస్ లిసా గిల్ సీనియార్టీలో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతారు. హైకోర్టు ప్రస్తుత సీజే జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్ ఏప్రిల్ 24న పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఆ వెంటనే జస్టిస్ లిసా గిల్ హైకోర్టు సీజేగా నియమితులుకానున్నారు. ఏపీ హైకోర్టు తొలి మహిళా ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఆమె రికార్డుపుటలకెక్కనున్నారు. ఏపీ హైకోర్టులో మొత్తం 37 మంది న్యాయమూర్తుల నియామకానికి ఆమోదం ఉంది. ప్రస్తుతం న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 33 ఉండగా జస్టిస్ లిసా గిల్ రాకతో 34 మందికి చేరుతుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.