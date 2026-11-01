LIVE : ఏపీలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:09 AM IST
AP Municipal Elections Polling 2026 Live : రాష్ట్రంలో సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత రెండున్నరేళ్లకు జరుగుతున్న బ్యాలట్ పోరు కీలక ఘట్టానికి చేరుకుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పట్టణ ఓటర్లు నేడు తీర్పు చెప్పబోతున్నారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికలకు మించిన విజయం సాధించి వైఎస్సార్సీపీను కోలుకోలేని దెబ్బతీయాలన్న పట్టుదలతో అధికార కూటమి పావులు కదుపుతోంది. ఆ ఎన్నికల్లో ఎదురైన ఘోర పరాభవం నుంచి బయటపడి ఉనికిని చాటుకోవాలన్న లక్ష్యంతో వైఎస్సార్సీపీ పోరాడుతోంది. వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో విధ్వంసం చేసిన వ్యవస్థల్ని మళ్లీ గాడిన పెట్టి, రాష్ట్ర అభివృద్ధిని పట్టాలెక్కించడం, ఈ రెండున్నరేళ్లలో సంక్షేమం, అభివృద్ధికి సమప్రాధాన్యమిచ్చి ముందుకెళుతున్న కూటమి ప్రజా తీర్పు కోరుతోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ కూటమిని గెలిపిస్తే రాష్ట్రంలో ట్రిపుల్ ఇంజిన్ పాలన వస్తుందని, అభివృద్ధి పరుగులు తీస్తుందని భరోసా ఇస్తోంది. రాష్ట్రంలో 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో నేడు ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభం అయ్యింది. మొత్తం 10,262 మంది పోటీ చేస్తున్న ఈ ఎన్నికల్లో 99.36 లక్షల మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు.
AP Municipal Elections Polling 2026 Live : రాష్ట్రంలో సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత రెండున్నరేళ్లకు జరుగుతున్న బ్యాలట్ పోరు కీలక ఘట్టానికి చేరుకుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పట్టణ ఓటర్లు నేడు తీర్పు చెప్పబోతున్నారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికలకు మించిన విజయం సాధించి వైఎస్సార్సీపీను కోలుకోలేని దెబ్బతీయాలన్న పట్టుదలతో అధికార కూటమి పావులు కదుపుతోంది. ఆ ఎన్నికల్లో ఎదురైన ఘోర పరాభవం నుంచి బయటపడి ఉనికిని చాటుకోవాలన్న లక్ష్యంతో వైఎస్సార్సీపీ పోరాడుతోంది. వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో విధ్వంసం చేసిన వ్యవస్థల్ని మళ్లీ గాడిన పెట్టి, రాష్ట్ర అభివృద్ధిని పట్టాలెక్కించడం, ఈ రెండున్నరేళ్లలో సంక్షేమం, అభివృద్ధికి సమప్రాధాన్యమిచ్చి ముందుకెళుతున్న కూటమి ప్రజా తీర్పు కోరుతోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ కూటమిని గెలిపిస్తే రాష్ట్రంలో ట్రిపుల్ ఇంజిన్ పాలన వస్తుందని, అభివృద్ధి పరుగులు తీస్తుందని భరోసా ఇస్తోంది. రాష్ట్రంలో 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో నేడు ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభం అయ్యింది. మొత్తం 10,262 మంది పోటీ చేస్తున్న ఈ ఎన్నికల్లో 99.36 లక్షల మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు.